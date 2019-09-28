خالد الحسينى: 67% نسبة الانتهاء من تنفيذ الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية

قال العميد خالد الحسينى، المتحدث الرسمي باسم شركة العاصمة الإدارية الجديدة، إن الشركة انتهت من تنفيذ الحى الحكومى بنسبة 67%، حيث بلغت التكلفة الاستثمارية لهذا الحى ما يقرب من 40 مليار جنيه.



وأضاف العميد خالد الحسينى، فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن النسبة المتبقية 33% وسيتم الانتهاء منها خلال الفترة المقبلة، حيث تستعد الشركة لتشغيل جميع خدمات المدينة مع تسليم الحى الحكومي، مشيرا إلى أن نسبة توصيل مرفق المياه بالعاصمة الإدارية تجاوز 90%، حيث سيتم مد المرحلة الأولى من المشروع بنحو 250 ألف متر مكعب يوميا من محطتي العاشر من رمضان ومحطة القاهرة الجديدة.



وأكد المتحدث الرسمي باسم شركة العاصمة الإدارية الجديدة أنه بنهاية 2020 سيكون لدى مصر أصول عقارية تتمثل في الوزارات والهيئات الحكومية من العدم وأصول متميزة جدا والتي ستكون متفردة في كل شيء.



وتعاقدت شركة العاصمة مع إحدى الشركات الفرنسية لأعمال مد الكهرباء للمنازل بالعاصمة ومنظومة التحصيل الذكية، وتعاقدت مع شركة هانيول الأمريكية لتطوير بعض أعمال البنية التحتية الذكية، وتتعاون شركة العاصمة مع ماستر كارد لتقديم خدمة الدفع الإلكتروني لسكان العاصمة للتحول إلى مجتمع لا نقدى.