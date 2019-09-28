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رياضة

منطقة الجيزة تكرم رموز الترسانة والزمالك بمهرجان البراعم.. صور

السبت 28/سبتمبر/2019 - 11:16 ص
ختام الدورة الصيفية
ختام الدورة الصيفية الثانية البراعم
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عبدالله هشام
اختتم أمس مهرجان ختام الدورة الصيفية الثانية "البراعم" التي نظمتها منطقة الجيزة لكرة القدم على ملاعب نادي الترسانة الرياضي بميت عقبة.

شمل برنامج الحفل تكريم رموز كرة القدم بالمحافظة على رأسهم نجم نادي الزمالك محمود أبو رجيلة ومحمد أبو العز المدير التنفيذي السابق بمنطقة الجيزة، وكل من حسن علي ويحيى السيد وهشام السيد وحسني خليل ومصطفى طه وأحمد صلاح عبد الفتاح.

وعلى هامش الحفل تم تكريم طارق سعيد رئيس نادي الترسانة، ومدحت عبد العزيز رئيس لجنة حكام الجيزة الأسبق، واسم الراحل عبد العزيز عباس نائب المدير التنفيذي بالمنطقة الأسبق.

بدأ برنامج الحفل بكلمة المدير التنفيذي ماهر عبد العزيز رحب فيها بالسادة الحضور كما ألقى أسامة يوسف رئيس اللجنة المنظمة للدورة كلمة أوضح خلالها تقرير تفصيلي عن الدورة بمراحله السنية المختلفة والفرق المشاركة والنواحي الفنية التي تم تطبيقها هذا العام.

كما ألقى عادل عقل عضو مجلس إدارة المنطقة والمشرف العام على الدورة كلمة المجلس وقدم الشكر للفرق المشاركة على الالتزام خلال فعاليات الدورة كما اثني على التنظيم الإداري والفني للجنة المنظمة، التي تضم كل من خالد كمال ومحمود منطاش، وإسلام أسامة، وعاطف الأيوبي وهاني عبد العزيز إلى جانب أسامة يوسف رئيس اللجنة.

حضر الحفل محمد رشاد عضو مجلس إدارة المنطقة وبعض أعضاء مجلس إدارة نادي الترسانة، وأمل فهمي مدير إدارة الأداء الرياضي بمديرية الشباب والرياضة بالجيزة.

وقام الحضور بتسليم الميداليات للفرق الفائزة.

وكان كأس مرحلة 2007 باسم الراحل محمد لطيف مؤسس منطقة الجيزه لكرة القدم بينما كأس مرحلة 2008 باسم محمود أبو رجيلة وكأس مرحلة 2009 باسم محمد أبو العز.
منطقة الجيزة تكرم رموز الترسانة والزمالك بمهرجان البراعم.. صور
منطقة الجيزة تكرم رموز الترسانة والزمالك بمهرجان البراعم.. صور
منطقة الجيزة تكرم رموز الترسانة والزمالك بمهرجان البراعم.. صور
منطقة الجيزة تكرم رموز الترسانة والزمالك بمهرجان البراعم.. صور
منطقة الجيزة تكرم رموز الترسانة والزمالك بمهرجان البراعم.. صور
منطقة الجيزة تكرم رموز الترسانة والزمالك بمهرجان البراعم.. صور
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