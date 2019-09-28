هل يجوز إعطاء مالي لشخص يضارب به في السوق مقابل ربح متغير؟ الإفتاء توضح

أجاب الشيخ عمرو الورداني، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليه وذلك خلال فتوى مسجلة له، مضمونها "هل يجوز إعطاء مالي لشخص يضارب به في السوق مقابل ربح متغير؟".



وقال الشيخ عمرو الورداني: "نتفق فى البداية على أن هناك أشكالا من المعاملات المالية، منها شكل يتعلق بالمضاربة وآخر بالشراكة، والواضح هنا أن هذا الأمر أقرب إلى المضاربة، والمضاربة يجب أن تكون محددة، بمعنى أن يحدد نسبة من الربح لأنه لو لم يحدد سيكون هناك غرر".



وأضاف أنه لكن لو قصدت أن الربح سيتغير بتغير الربح والخسارة فهذا جائز ولكن يجب أن يحدد بنسبة تزيد أو تنقص سيكون حلالا، وهناك مسألة أخرى عند كثير من الناس أن يعطى أحدهم مبلغا من المال يشغله مقابل رقم ثابت وهذا يلزمه فى آخر السنة بحساب ختامى.



وتابع: "الآن المعاملة جائزة وليست حرامًا لأنه سيكون فيها شيء من الربح المبنى على الربح والخسارة بناءً على نسبة محددة من الربح".