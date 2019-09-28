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حوادث

صاحب واقعة خلع ملابس الطلاب.. إحالة أستاذ بجامعة الأزهر للجنايات

السبت 28/سبتمبر/2019 - 11:26 ص
جامعة الأزهر
جامعة الأزهر
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محمد عبدالله
أمر النائب العام بإحالة أستاذ مساعد العقيدة والفلسفة بكلية التربية بنين بجامعة الأزهر بالقاهرة، إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامه بالإخلال بشرف عدد من طلابه والاعتداء البدني عليهم.

جاء بأمر الإحالة أن المتهم بصفته أستاذ مساعد العقيدة والفلسفة بكلية التربية بنين بالقاهرة بجامعة الأزهر، وممن لهم سلطة على المجني عليهم من الطلاب، هتك عرض ثلاثة من طلابه بالكلية بالقوة والتهديد، بأن أمرهم بخلع ملابسهم وهددهم برسوبهم في مادته حال عدم تنفيذ ما أمرهم، ولرغبتهم في النجاح في مادته خاصة كون المجني عليه الثالث راسبا بها لمدة عامين، استجابوا لأمره وخلعوا بناطيلهم وظهرت عوراتهم أمام زملائهم من الطلاب، مما كان لذلك التهديد أثرا سيئا على نفوسهم.

كما أنه بصفته السابقة استعمل القسوة مع المجني عليهم (الطلاب بالكلية) بأن أخل بشرفهم وأحدث آلاما ببدن الثالث، وكان ذلك اعتمادا على سلطان وظيفته، بأن أمرهم بخلع ملابسهم على منصة التدريس خلال إلقائه محاضرة في مادته وتعدى بالضرب على المجني عليه الثالث.
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