الأختين الحلوين.. النجمات الشقيقات يتألقن في ختام مهرجان الجونة

شهد حفل ختام مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الثالثة، مساء أمس الجمعة تألق عدد من النجمات الشقيقات بإطلالاتهن التى اختلفت وتنوعت من فنانة لأخرى، مما جعلهن محط أنظار الجميع.



ومن أبرز النجمات الشقيقات اللاتى تألقن على السجادة الحمراء فى حفل ختام الجونة، الفنانة حلا شيحة حيث ظهرت بفستان كشمير، وتألقت شقيقتها رشا شيحة بفستان ناعم باللون اللبنى، وارتدت شقيقتهما هنا فستانا قصيرا لامعا وذات تصميم غير تقليدى.



وخطفت الأختان مى وميار الغيطى الأنظار بفساتين ملفتة، حيث ارتدت مى فستانا منفوشا ذا كرانيش من كريم كوجاك، على عكس أختها التى ارتدت تصميما مصنوعا من قماش الستان المطرز.



كما ارتدت الفنانة ميس حمدان فستانا باللون الفوشيا المبهج، وخطفت الأنظار شقيقتها مى سليم بفستان ملفت وأنيق تميز بالقماش المطرز بالكامل.