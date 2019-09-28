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منوعات

طريقة استخدام أوامر النسخ واللصق الجديدة على آيفون وآيباد ..صورة

السبت 28/سبتمبر/2019 - 11:28 ص
طريقة التعامل مع
طريقة التعامل مع أوامر النسخ واللصق الجديدة على آيفون وآيباد
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آية جمعة
أضافت شركة آبل Apple بعض إيماءات الأصابع الجديدة لجعل أوامر النسخ واللصق وغيرها من أوامر معالجة النصوص أسهل، وذلك مع تحديث iOS 13 و iPadOS 13 الجديد.

ويعرض موقع "جادجيتس ناو" التقني قائمة بالإيماءات وكيفية استخدامها، لكل من قام للتو بتحديث أجهزة آيفون iPhone أو آيباد iPad الخاصة بهم إلى أحدث نظام تشغيل ويرغبون في استخدام الإيماءات الجديدة.

وأوضح الموقع أنه للقيام بذلك، يتم فتح أي مستند (وورد) Word أو موقع ويب، واضغط لفترة طويلة على النص وحدد كل النص الذي تريد نسخه واتبع الإيماءة المذكورة أدناه لتنفيذ الإجراء المطلوب.

للنسخ : ضم 3 أصابع على شكل القرصة للخارج

للقص : ضم 3 صابع بـ قرصة مزدوجة للخارج

للصق : استخدم 3 أصابع على شكل القرصة لكن قم بالسحب للداخل

للتراجع : قم بسحب ثلاث أصابع لليسار

للإعادة : قم بسحب ثلاث أصابع لليمين

لفتح القائمة المختصرة: انقر نقرة واحدة مستخدمًا ثلاث أصابع

لاحظ أن هذه الإيماءات متوفرة فقط على أنظمة iOS13 و iPadOS13، ولا تعمل الميزة أثناء نسخ الصور أو لصقها.
طريقة استخدام أوامر النسخ واللصق الجديدة على آيفون وآيباد ..صورة
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