كلاكيت تاني مرة.. استقالة المدير الفني للزرقا قبل انطلاق دوري القسم الثاني

تقدم أيمن حسين المدير الفني لفريق الزرقا باستقالته من منصبه بعد شهر تقريبا من توليه المنصب عقب رحيل إكرامي عبدالعزيز في دوري القسم الثاني.



وكان إكرامي عبدالعزيز قد تقدم باستقالته عن تدريب فريق الزرقا قبل انطلاق موسم دوري القسم الثاني وذلك بعد الهزيمة أمام فريق غزل المحلة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وديا.



جدير بالذكر أن أيمن حسين المدير الفني السابق للفريق الدمياطي سبق له العمل في أندية السويس وفي مقدمتها منتخب السويس كمدرب عام ومدير فني مؤقت ولم يعمل خارج السويس.