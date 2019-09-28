برشلونة الإكوادوري يضم دبابة بيراميدز

أعلن نادي برشلونة الإكوادوري ، تعاقده رسميا تعاقده مع جون سيفونتي، قادما من صفوف بيراميدز، في صفقة انتقال حر.





وقال "جويزه فرانسيسكو"، رئيس نادي برشلونة الإكوادوري، في تصريحات لصحيفة "يونيفرساو"، إن النادي نجح في الحصول على توقيع جون سيفونتي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، مجانا، بعد استغناء فريقه السابق عنه".





وكان جون سيفونتي المقلب بـ "الدبابة" انضم إلى بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية مقابل 5 ملايين دولار، لكنه رحل مجانا بعد 6 أشهر فقط، بعدما فشل في إثبات ذاته.





ورحل العديد من النجوم عن فريق بيراميدز، خلال الصيف الماضي، أبرزهم كينو وعمر خربين ومحمد مجدي أفشة وعمر الميداني وعمرو مرعي.