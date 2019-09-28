رونالدو يحقق أسوأ رقم في مسيرته.. تفاصيل

أكدت تقارير إنجليزية، أن البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق يوفينتوس الإيطالي يعاني في الدوري الإيطالي من حيث عدم قدرته على تسجيل الأهداف من الركلات الثابتة.



حيث ذكرت صحيفة ذا صن الإنجليزية أن البرتغالي بات ثاني أسوأ منفذ للركلات الحرة في تاريخ الدوري الإيطالي.



وأضافت أن النجم، البالغ من العمر 34 عاما، فشل في تحويل 18 ضربة حرة إلى أهداف مع "السيدة العجوز" في البطولة المحلية، مما يعد واحدا من أسوأ الأرقام في مسيرته.



وأشارت إلى أنه إضافة إلى 18 ضربة حرة ضائعة، هناك 6 محاولات فاشلة في دوري أبطال أوروبا، مما يعني أنه أضاع 24 ضربة حرة منذ انتقاله إلى يوفنتوس.



وارتطمت 15 ضربة حرة بالحائط البشري، وأنقذ حراس المرمى 7، فيما كانت محاولتان بعيدتان عن المرمى بشكل كامل.