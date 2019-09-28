التخطيط عن حصاد العام المالي 18/19: نفذنا 6200 مشروع في مختلف القطاعات

أصدرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، المُلخص التنفيذي لتقرير "حصاد مرحلة البناء"، للعام المالي 18/2019، والذي يتم إصداره بصفة ربع سنوية، بدأت منذ الربع الأول من ذات العام، وذلك فى إطار الالتزام بالإعلان عن برنامج عمل الحكومة والبرامج والمشروعات التنموية بالدولة ومخرجات تلك المشروعات.



وأكدت الوزارة فى بيان لها اليوم، السبت، أن التقرير جاء بهدف تنفيذ مبدأ المشاركة المجتمعية وحفاظا على مبدأ الشفافية، والعمل من أجل توعية المواطن بحجم الإنجازات التى تقدمها الدولة خلال فترة المتابعة، موضحة أن ذلك يأتى في ضوء تفعيل دور المتابعة اللاحقة لمرحلة ما بعد التنفيذ لضمان دخول تلك المشروعات الخدمة، مما يسهم في ضمان استفادة المواطن فعليًا من تلك المشروعات التنموية وتحقيق العائد الحقيقي المستهدف للاستثمار العام.



وقال البيان إنه خلال العام المالي 18/2019، تم الانتهاء من تنفيذ 6200 مشروع في مختلف القطاعات والبرامج، بتكلفة إجمالية حوالي 490 مليار جنيه، تتضمن 32 مشروعا ضمن المشروعات القومية بتكلفة 54 مليار جنيه، والانتهاء من 202 مشروع ضمن مبادرة "حياة كريمة" بتكلفة كلية 944 مليون جنيه، فضلًا عن الانتهاء من تنفيذ 34 مشروعا ضمن برنامج تنمية صعيد مصر بتكلفة كلية 222 مليون جنيه.



كما أشارت التخطيط إلى الانتهاء من 4400 مشروع ضمن برامج التنمية المحلية بالمحافظات بتكلفة 10.8 مليار جنيه، لافتة إلى قيام الوزارة بتصميم أول قاعدة بيانات لمؤشرات الأداء على مستوى المحافظات في إطار اهتمام وزارة التخطيط بتطوير منظومة التخطيط المحلي، وتفعيل آليات التحقق من البيانات للتأكد من تنفيذ المشروعات ودخولها الخدمة بما يعود بصفة مباشرة على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.



فى السياق ذاته، أكد تقرير وزارة التخطيط أنه تم الانتهاء من تنفيذ 1254 مشروعا في برنامج "رصف الطرق"، بتكلفة كلية تزيد على 3 مليارات جنيه في 26 محافظة، وتنفيذ 392 مشروعا ضمن برنامج "الأمن والإطفاء والمرور" بتكلفة كلية تقدر بنحو 1.5 مليار جنيه، و78 مشروعا ضمن برنامج "الكباري والأنفاق" بتكلفة كلية 1.7 مليار جنيه في 16 محافظة، وبخصوص برنامج "مد وتدعيم شبكات الكهرباء والإنارة" فقد تم الانتهاء من 926 مشروعا بتكلفة 1.2 مليار جنيه، كما تم تنفيذ 775 مشروعا ضمن برنامج "تدعيم احتياجات الوحدات المحلية"، بتكلفة إجمالية 1.3 مليار جنيه، فضلًا عن الانتهاء من تنفيذ 981 مشروعا بتكلفة كلية 2.1 مليار جنيه فى برنامج "التحسين البيئي".



وفيما يخص المشروعات القومية، أوضح تقرير وزارة التخطيط أن أبرز تلك المشروعات تتمثل فى مشروع المزارع السمكية في بورسعيد والديبة وشرق التفريعة بتكلفة كلية 12.8 مليار جنيه، إنشاء مدينة دمياط للأثاث على مساحة 331 فدانا بتكلفة 2.7 مليار جنيه، وإنشاء مجمع مصانع أسمنت بنى سويف بطاقة إنتاجية 12 مليون طن سنويًا بتكلفة 1.6 مليار جنيه، وتنفيذ مشروعات طرق وكباري بتكلفة 1.4 مليار جنيه، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات ضمن تطوير هضبة الجلالة بتكلفة 325 مليون جنيه.



كما تناول التقرير المشروعات الأخرى التى تم الانتهاء منها فى العام المالى 18/2019، ففى مجال البترول والثروة المعدنية، تم الانتهاء من تنفيذ 19 مشروع بتكلفة كلية 277 مليار جنيه.



وفي مجال الكهرباء والطاقة المتجددة، تم الانتهاء من 244 مشروعا بتكلفة كلية 76 مليار جنيه، كما تم الانتهاء من 382 مشروعا بتكلفة كلية تزيد على 40 مليار جنيه في مجال تطوير خدمات الإسكان، وتنفيذ 44 مشروعا بتكلفة كلية 16.7 مليار جنيه فى مجال خدمات النقل والمواصلات، هذا بالإضافة إلى الانتهاء من تنفيذ 263 مشروعا بتكلفة كلية 2.4 مليار جنيه في مجال تحسين الموارد المائية والري.



وفيما يتعلق بالارتقاء بمستوى خدمات التعليم، تم الإنتهاء من 569 مشروعا بتكلفة 3.6 مليار جنيه، كما تم الانتهاء من 9 مشروعات بتكلفة كلية 123 مليون جنيه في مجال التعليم الجامعي، نتج عنها الانتهاء من إنشاء وتطوير 11 مستشفى جامعيا، وإضافة 39 حضانة أطفال جديدة وتوفير 63 سريرا جديدا بوحدات العناية المركزة بالمستشفيات الجامعية، فضلًا عن إنشاء 26 كلية جديدة و3 جامعات حكومية.



وأوضح تقرير وزارة التخطيط أنه فى إطار الاهتمام بقطاع الصحة لما له من ارتباط وثيق بالمواطن المصري، فقد تم الانتهاء من تنفيذ 37 مشروعا بتكلفة كلية 2.2 مليار جنيه في مجال تحسين الخدمات الصحية، نتج عنها إنشاء 4 مستشفيات جديدة (أطفال النصر بمحافظة بورسعيد، إسنا والعديسات بمحافظة الأقصر، ومستشفى العجمى النموذجى بمحافظة الإسكندرية)، والانتهاء من تطوير وتجهيز 11 مستشفى وإضافة 623 سريرا جديدا، وإنشاء 17 مركز إسعاف وتطوير 116 مركزا، بالإضافة إلى الانتهاء من تطوير 30 منشأة صحية بمحافظات المرحلة الأولى في منظومة التأمين الصحي الشامل.



وفي إطار اهتمام الدولة بالتنمية الشاملة لمحافظات الصعيد والمحافظات الحدودية، أشار تقرير الوزارة إلى تنفيذ 2585 مشروعا بتكلفة كلية 42.3 مليار جنيه في محافظات "أسيوط، سوهاج، أسوان، المنيا، البحر الأحمر، شمال سيناء، جنوب سيناء، مطروح، بني سويف، الأقصر، الوادي الجديد، قنا"، تشمل الانتهاء من تنفيذ 34 مشروعا ضمن برامج تنمية صعيد مصر، بتكلفة كلية بلغت 222 مليون جنيه، كذلك تم توجيه 944 مليون جنيه لـ 202 مشروع في محافظات "سوهاج، بني سويف، المنيا، أسيوط، أسوان" ضمن مبادرة "حياة كريمة"، كما تم الانتهاء من تنفيذ 102 مشروع في 68 قرية، استفاد منها أكثر من 1.3 مليون مواطن، وذلك فى إطار العمل على تحسين مستوى جودة الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا.