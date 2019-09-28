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حوادث

إحالة 7 متهمين للمفتي في قضية خلية ميكروباص حلوان

السبت 28/سبتمبر/2019 - 11:35 ص
خلية ميكروباص حلوان
خلية ميكروباص حلوان
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أحمد مهدي
أحالت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، أوراق 7 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بخلية "ميكروباص حلوان"، لفضيلة المفتي، وحددت جلسة 12 نوفمبر للنطق بالحكم.

يذكر أن النيابة العامة وجهت للمتهمين عدة تهم منها، الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، وتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية، والقتل العمد لرجال الشرطة، واغتيال ضابط و7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وارتكاب عمليات إرهابية بمنطقة المنيب، وقتل العميد على فهمى "رئيس وحدة مرور المنيب"، والمجند المرافق له، وإشعال النار فى سيارته، واغتيال أمين شرطة أحمد فاوى "من قوة إدارة مرور الجيزة" بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه مصرى بتاريخ 6 أبريل 2016.
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