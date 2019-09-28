"دور المرأة في بناء الأسرة" بثقافة قنا

عُقد بقصر ثقافة قوص فرع ثقافة قنا محاضرة بعنوان "دور المرأة فى بناء الأسرة"، تناولت دور المرأة فى بناء الأسرة وما تقوم به من دور محورى فى دعم وتربية الأبناء وجعلهم عناصر ناجحة ومؤثرة فى المجتمع، وما يجب أن تلقاه المراة من دعم أسرى حتى تحقق طموحاتها، وأن للمراة دور مؤثر وفعال فى التنشئة والتربية، وهى اﻷساس الأول الذى تقوم عليه الاسرة ثم المجتمع.





نظم قصر ثقافة الطفل بقنا عرض لفرقة كورال الأطفال والذى شدا بأجمل الأغانى منها "بحلقلى وبصلى، حادى بادى، زعزوعه"، كما قدمت فرقة الفنون الشعبية عرض التنورة، وانا بنت حلوه، وبلادى.



