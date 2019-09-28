بتكريم المنتفعات.. صحة الإسكندرية تحتفل باليوم العالمى لتنظيم الأسرة.. صور

نظمت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، اليوم، السبت، احتفالية بمناسبة اليوم العالمي لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، بمشاركة قيادات المديرية وقطاع تنظيم الأسرة بوزارة الصحة، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية وممثلي وزارة الأوقاف والكنيسة.



وقام الدكتور علاء عثمان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، بتكريم عدد من منتفعات تنظيم الأسرة اللاتي حافظن على معايير الأسرة الصغيرة واستخدام وسائل تنظيم الأسرة والمباعدة بين مرات الحمل.



كما قام وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، على هامش الاحتفالية بتكريم عدد من الأطفال والشباب من ذوي الاحتياجات الخاصة.



حضر الاحتفالية الدكتورة عزة الفناجيلي، وكيلة المديرية للشؤون الوقائية، والدكتورة منال الشريف، مديرة إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية والدكتورة هالة صادق، مديرة نوادي المرأة بقطاع تنظيم الأسرة بوزارة الصحة.