سمكة الزمالك الذهبية علياء إيهاب تحصد 5 ميداليات فى بطولة الجيزة

استطاعت السباحة الواعدة علياء إيهاب لاعبة نادى الزمالك أن تحقق إنجازا جديدا في مشوارها الرياضي في إطار فعاليات بطولة الجيزة الصيفية للسباحة الصغيرة ٢٠١٩ المؤهلة لبطولة الجمهورية والتي أقيمت بمجمع حمامات السباحة بنادي ٦ أكتوبر وبدأت فعالياتها ٢٤ سبتمبر الجارى .



ونجحت البطلة علياء ايهاب أن تتفوق علي نفسها وان تقتنص عدد خمس ميداليات بمراكز مختلفه ففي سباق ال ١٠٠ متر فراشة حصلت علياء إيهاب علي الميدالية الذهبية وحطمت الرقم القياسي للمرحلة.



وفي سباق الـ٢٠٠ متر متنوع حصدت السمكة الذهبية الميدالية الذهبية وحطمت أيضا الرقم القياسي للمرحله كما حصلت علي الميدالية الفضية في سباق ١٠٠ متر باك والميدالية البرونزية في سباق ٤٠٠ متر حرة .



كما حصلت علي المركز الرابع في سباق الـ٢٠٠ متر حرة والتي تشارك فيها لأول مره كما حصلت مع فريق نادي الزمالك علي الميدالية البرونزية تتابع وتسعى علياء بقوة للانضمام لمنتخب مصر.



وفي حديث قصير مع السباحة الصاعدة علياء ايهاب قدمت الشكر لمجلس إدارة نادي الزمالك وعلى رأسه المستشار مرتضى منصور والمستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادى و أشرف فهمي المدير الفني للعبة بالقلعة البيضاء وأحمد فوزي المدرب العام والدكتور أحمد بدوي مدرب الفريق .



وقدمت علياء إيهاب الشكر للكابتن حازم طه جاب الله والدها الروحي علي حد قولها والذي وصفته بالمنقذ البارع صانع الأبطال حيث إنه استطاع أن يخرجها من كبوة الإصابة نفسيا وتدريبا في فترة وجيزة ويعيدها لمنصة التتويج ويعيدها مرة أخرى لمستواها الحقيقي.



ووعدت علياء إيهاب بأنها ستظل تعمل بجد وتتدرب بقوه حتى ترفع راية ناديها وتلتحق بمنتخب مصر لترفع راية مصر في المحافل الرياضية .