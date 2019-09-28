مطالب بربط الموانئ والمصالح الحكومية بنظام إلكترونى لتسهيل تخليص البضائع

تحتفل مصر اليوم، السبت، باليوم العالمى للبحارة وصناعة النقل البحرى، فى ظل توقعات بزيادة كميات البضائع المنقولة عبر الموانئ المصرية خلال الفترة المقبلة.



وقال المهندس علاء سعداوى، عضو الاتحاد الدولى للنقل البحرى والأمين العام لجمعية النقل، إن مشروعات تطوير الموانئ لابد أن يعاد النظر فيها بحيث يتم إشراك جميع الجهات المشاركة فى العمل داخل الموانئ.



وأوضح علاء سعداوى أن مشروعات تطوير الموانئ المعتمدة جميعها تعتمد فقط على تطوير الأرصفة وتطوير معدل التداول للحاويات، ولكن فى الوقت نفسه لا يوجد تطوير فعلى فى منظومة العمل الخاصة بالدفع الإلكترونى أو الربط بين الموانئ وجميع المصالح الحكومية.



وطالب بالعمل على ربط جميع الموانئ والمصالح الحكومية بمنظومة إلكترونية موحدة تساهم فى سرعة الانتهاء من إجراءات الاعتماد والتخليص للبضائع من خلال نظام إلكترونى موحد.