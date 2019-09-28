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فن

الجونة السينمائي .. درة ترفع شعار أناقة آه إثارة لا

السبت 28/سبتمبر/2019 - 12:19 م
درة
درة
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منار نور
حرصت النجمة التونسية درة خلال كل إطلالاتها في مهرجان الجونة السينمائي، الذي اختتم أمس الجمعة، على الظهور بإطلالات أنيقة، سواء في حفلي الافتتاح والختام، أو خلال فعاليات وسهرات المهرجان.

وتعمدت درة، فيما يرى كثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اختيار قطع أنيقة، وليست مثيرة، فحصدت إعجاب العديد من متابعيها، الذين رأوا أنها حافظت على جمال جسدها دون ابتذال.

ولم تلجأ درة إلى تعرية أجزاء من جسدها لتصدر التريند ومواقع السوشيال ميديا، بل نافست دون إثارة على لقب الأشيك والأجمل ضمن نجوم الجونة السينمائي، الذي لم يكن مرجانا لعرض الأفلام السينمائية فقط، بل تحول إلى ما يشبه الديفيليه أو عرض الأزياء أيضا.

كان عدد من الفنانات قد تصدرن التريند بسبب فساتينهن الجريئة التي كشفت عن أجزاء من أجسادهن، ومن أبرزهن رانيا يوسف وغادة عادل.
الجونة السينمائي .. درة ترفع شعار أناقة آه إثارة لا
الجونة السينمائي .. درة ترفع شعار أناقة آه إثارة لا
الجونة السينمائي .. درة ترفع شعار أناقة آه إثارة لا
الجونة السينمائي .. درة ترفع شعار أناقة آه إثارة لا
الجونة السينمائي .. درة ترفع شعار أناقة آه إثارة لا
الجونة السينمائي .. درة ترفع شعار أناقة آه إثارة لا
الجونة السينمائي .. درة ترفع شعار أناقة آه إثارة لا
الجونة السينمائي .. درة ترفع شعار أناقة آه إثارة لا
الجونة السينمائي .. درة ترفع شعار أناقة آه إثارة لا
الجونة السينمائي .. درة ترفع شعار أناقة آه إثارة لا
الجونة السينمائي .. درة ترفع شعار أناقة آه إثارة لا
الجونة السينمائي .. درة ترفع شعار أناقة آه إثارة لا
الجونة السينمائي .. درة ترفع شعار أناقة آه إثارة لا
الجونة السينمائي .. درة ترفع شعار أناقة آه إثارة لا
الجونة السينمائي .. درة ترفع شعار أناقة آه إثارة لا
الجونة السينمائي .. درة ترفع شعار أناقة آه إثارة لا
الجونة السينمائي .. درة ترفع شعار أناقة آه إثارة لا
الجونة السينمائي .. درة ترفع شعار أناقة آه إثارة لا
الجونة السينمائي .. درة ترفع شعار أناقة آه إثارة لا
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