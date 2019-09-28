تطوير التعليم يوافق على اتفاقيات تعاون بين المجمعات التكنولوجية والمشروعات الصغيرة

وافق مجلس مشروعات التطوير بـ«صندوق تطوير التعليم» التابع لرئاسة مجلس الوزراء، على بروتوكولين للتعاون بين مجمع أسيوط التكنولوجي، التابع للصندوق مع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومع معهد تكنولوجيا المعلومات ITI، وتعميم هذين البروتوكولين علي كافة المجمعات التكنولوجية التابعة للصندوق.





جاء ذلك خلال اجتماعات المجلس الدورية، برئاسة د. أحمد حسني الحيوي الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، بحضور كل من مديري المشروعات والمجمعات التكنولوجية، والمستشار المالي والمستشار القانوني والمستشار الإعلامي والمدير المالي والإداري للصندوق ومكتب التخطيط والمتابعة.





واستعرض الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، خلال الاجتماع نتائج زيارة كلًا من مندوب السفارة السويسرية و ممثل وزارة الهجرة، من شرح لماهية الصندوق وأهدافه والغرض من إنشائه، والمشروعات التي قام بها وأوجه التعاون المشترك، كما وافق المجلس على المشاركة في أسبوع تغيير النظرة المجتمعية للتعليم الفني، بناء على الخطاب المرسل من المدير التنفيذي لبرنامج دعم وإصلاح التعليم الفني والتدريب المهني بدعوة المجمعات التكنولوجية للمشاركة في هذا الحدث.





وناقش «الحيوي» مع أعضاء مجلس مشروعات التطوير، العديد من الموضوعات المتعلقة بمجمعات الأميرية وأسيوط والفيوم وأبو غالب، ووافق المجلس على البدء في إعداد لائحة الدراسات العليا للمجمعات التكنولوجية، وتمت الموافقة أيضا على البدء في إعداد كتيب توثيقي لكافة مشروعات الصندوق باللغتين العربية والإنجليزية.



