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أخبار العالم

فسحة انتهت بالموت.. إغلاق حديقة سعودية تسببت فى مقتل طفل وعمته.. تفاصيل كاملة

السبت 28/سبتمبر/2019 - 12:15 م
الطفل محمد ضحية إهمال
الطفل محمد ضحية إهمال حديقة سعودية
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مـــيــــــــــــس رضـــــــــــــا
ذهبا معًا ليمرحا ويقضيا فسحتهما بعيدًا عن الضوضاء، ولكنهما لم يعلما أنهما ذهبا لمصيرهما المحتوم. 

محمد وأحلام حكاية أدمت قلوب السعوديين بعد وفاتهما؛ إثر صعق كهربائي داخل حديقة الملك عبد الله بحى الملز فى العاصمة الرياض.

تفاصيل الواقعة 

وفى تفاصيل الواقعة، حسب رواية أهل ضحايا الحادث، قال "نايف محمد الغويري"، والد الطفل "محمد" وشقيقته "أحلام"، إن نجله وشقيقته دخلا حديقة الملك عبدالله بالملز بعد دفع رسوم الدخول، على أن يكون المكان آمنًا للجميع، لكن أثناء لهو "محمد" بالكرة، اقتربت من النافورة التي لم يكن يتوفر فيها وسائل السلامة أو الإضاءة أو خلافه، وحين محاولته أخذها تَعرّض لصعق كهربائي، وأثناء مشاهدة عمته له حاولت إنقاذه لتتعرض أيضًا للصعق الكهربائي، وتوفيا جراء ذلك.

ومن الإهمال ما قتل 

وعقب الحادث، اتخذت الجهات المعنية فى السعودية إجراءً بغلق حديقة الملك عبدالله بحي الملز، وذلك بعد حادثة وفاة طفل وعمته؛ إثر صعق كهربائي داخل نافورة مائية بالحديقة.

وفي المقابل، لا تزال "الجهات المعنية" تلتزم الصمت، ولم تصدر أي توضيح أو تكشف عن أسباب وتفاصيل الحادثة المفجعة التي راح ضحيتها طفل وعمته.

وحسب صحيفة "سبق" المحلية، أكدت أن الحديقة أُغلِقت بالفعل لوجود خلل واضح في الصيانة، وعدم وجود خدمات إسعافية.

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