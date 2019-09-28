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تعليم

رئيس مجلس الوزراء يجدد الثقة في الأمين العام المساعد لفرع جامعة الأزهر بأسيوط

السبت 28/سبتمبر/2019 - 12:14 م
صدى البلد
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محمد شحتة
جدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الثقة فى المحاسب أحمد عباس محمد فرغلى، الأمين العام المساعد لفرع جامعة الأزهر بأسيوط لمدة عام.

يذكر أن فرع الجامعة للوجه القبلي شهد تطورات في جميع وحدات فرع الجامعة بأسيوط والوجه القبلي في المجالات العلمية والمجتمعية علي المستويات من أعضاء هيئة تدريس وعاملين وطلاب غير مسبوقة عقب تولى الأمين العام المساعد لفرع الجامعة بأسيوط مهام منصبه.

ومنذ توليه موقعه وهو يسعى جاهدا من أجل النهوض والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة بالجامعة.

ولد الأمين العام المساعد لفرع أسيوط فى 13 ديسمبر 1962م فى محافظة أسيوط وحصل على بكالوريوس التجارة شعبة المحاسبة والتحق بالعمل بالجامعة فرع أسيوط وتدرج فى المواقع الخدمية حيث عمل باحث شئون مالية ثم مراجعا للحسابات بفرع أسيوط ثم انتقل مراجعا للكليات العملية ثم رقى رئيسا للموازنة بفرع أسيوط ثم مديرا عام لشئون التعليم والطلاب ثم أمينا عاما مساعدا لفرع الجامعة بأسيوط ثم أمينا عاما للجامعة فى عام 2016 ثم امينا عاما مساعدا لفرع أسيوط عام 2019 وحتي تاريخيه.
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