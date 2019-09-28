رئيس مجلس الوزراء يجدد الثقة في الأمين العام المساعد لفرع جامعة الأزهر بأسيوط

جدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الثقة فى المحاسب أحمد عباس محمد فرغلى، الأمين العام المساعد لفرع جامعة الأزهر بأسيوط لمدة عام.





يذكر أن فرع الجامعة للوجه القبلي شهد تطورات في جميع وحدات فرع الجامعة بأسيوط والوجه القبلي في المجالات العلمية والمجتمعية علي المستويات من أعضاء هيئة تدريس وعاملين وطلاب غير مسبوقة عقب تولى الأمين العام المساعد لفرع الجامعة بأسيوط مهام منصبه.





ومنذ توليه موقعه وهو يسعى جاهدا من أجل النهوض والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة بالجامعة.



