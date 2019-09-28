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فن

زواج عمرو دياب ودينا الشربيني.. متى موعد الإعلان رسميا؟

السبت 28/سبتمبر/2019 - 01:07 م
عمرو دياب و دينا
عمرو دياب و دينا الشربيني
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شروق إبراهيم
يتساءل كثيرون من محبي الهضبة عمرو دياب عن موعد إعلان زواجه من الفنانة دينا الشربيني، خاصة في الفترة الأخيرة، التي أصبحت فيها علاقتهما علنية، وبعد أن ألمح عديد من الفنانين عن زيجتهما.

مثلا قامت المذيعة إنجي علي، أمس الجمعة، بنشر مقطع فيديو قصير، عبر حسابها على إنستجرام، ظهرت فيه على السجادة الحمراء، مع الفنانتين غادة عادل ودينا الشربيني، ضمن فعاليات الحفل الختامي لمهرجان الجونة السينمائي، التي أقيمت مساء أمس الجمعة.

وظهرت إنجي علي، في الفيديو، وهي تحتفي بـ دينا الشربيني، على طريقتها، لتدخل غادة عادل في الحديث، وتطرقت إلى حفل الهضبة عمرو دياب الأخير في الجونة، والذي أحياه ليلة أمس الخميس، لتحدث دينا قائلة: «مش هتعملوا حاجة لولادي؟».

وتابعت غادة عادل قائلة: «عمرو ودينا عملوا حاجة تانية بعد الحفلة خطيرة برضو»، ثم أضافت: «أنا هاخده منك الحفلة الجاية»، لتنفعل عليها دينا الشربيني في مرح ودعابة منها.

واعتبر المتابعون أن غادة عادل أكدت بهذه الطريقة زواج عمرو دياب ودينا الشربيني، على الرغم من عدم إعلان الثنائي عن الزواج بشكل رسمي حتى الآن.

نكما سبق أن نشرت الفنانة الكويتية هند البلوشي، عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة تجمعها بالهضبة عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني، واصفا إياها بزوجته.

وعلقت هند البلوشي على الصورة قائلة: "صدفة جميلة جمعتني بالعالمي المميز عمرو دياب سجلت لحظة من أسعد لحظات حياتي كما سجل بفنه تاريخا لا يكرر".

أيضا نشرت العديد من المواقع أخبارا عن عمرو دياب ودينا الشربيني، واصفة الأخيرة بزوجة الهضبة، دون أن يعلق أي منهما لتصحيح الخطأ، إذا كان خطأ.

ومن هنا لم يعد السؤال: هل تزوج عمرو دياب من دينا الشربيني؟، وانما السؤال الأصح: متى يعلن عمرو دياب زواجه من دينا الشربيني رسميا؟
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