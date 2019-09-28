الرئيسة الإثيوبية: التعاون في حوض النيل ليس خيارا

قالت الرئيسة الإثيوبية، سهليورك، في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن التعاون في حوض النيل ليس خيارًا بل ضروري.

ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية، عن الرئيسة الإثيوبية، قولها إن حكومة إثيوبيا تقوم ببناء سد النهضة الإثيوبي الكبير على نهر النيل لتوليد الطاقة الكهرومائية بشكل أساسي، وقالت إن حوالي 65 مليون إثيوبي لا يحصلون على الكهرباء.





وأضافت أن استخدام مياه النيل يوفر فرصة فريدة لتعاوننا عبر الحدود بين الدول الشقيقة في المنطقة، يجب ألا تكون أبدًا هدفًا للتنافس وعدم الثقة ".



