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انقلب السحر على الساحر.. كتاب يكشف التمويلات السرية من مؤسسة قطر الخيرية للإخوان في أوروبا

السبت 28/سبتمبر/2019 - 12:33 م
كتاب يكشف التمويلات
كتاب يكشف التمويلات السرية من مؤسسة قطر الخيرية للإخوان
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كـريـم الـخـطـيـب
كشف اللواء محمود منصور، مؤسس المخابرات القطرية، عن كتاب يظهر حجم التمويلات السرية من مؤسسة قطر الخيرية التي توزعها على الإخوان في أوروبا، قائلًا «انقلب السحر على الساحر».

وأكد محمود منصور، في مداخلة على قناة «إكسترا نيوز»، أن قطر تعمل عميلًا وطرفًا أساسيًا مع جماعة الإخوان الإرهابية، موضحًا أن العالم الغربي هو من أتاح للعصابة في قطر فعل ما تشاء في الدول العربية من تخريب وتدمير.

وأوضح محمود منصور، أن قطر وصل بها الغرور والثقة بالنفس إلى حتمية قيام الدولة المرجوة في خيال الإخوان من أقصى شرق غرب التي يحكمها أمير قطر بدعم من الإخوان والداعمين لهم.

وأشار مؤسس المخابرات القطرية، إلى أنه تم ضبط الصفات التي تم التبرع بها لمنظمات تدعى أنها خيرية، وفي الواقع كانت حجة لنقل أموال إلي عناصر الإخوان في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.

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