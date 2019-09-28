تريزيجيه: نقاتل في جميع المباريات ..المحمدي يساعدني كثيرا

أكد النجم المصري محمود حسن تريزيجيه لاعب فريق أستون فيلا الإنجليزي، بأنه سعيد بتواجده في هذا النادي مشيرا إلى سعي الفريق الدائم إلى القتال في كل المباريات لتقديم أفضل المستويات .



وتحدث تريزيجيه للموقع الرسمي للنادي قائلا" إنه نادٍ رائع، أنا مستمتع هنا للغاية، النادي به لاعبين رائعين وطاقم فني جيد، أنا سعيد للغاية هنا".



وأضاف: "لقد لعبنا 6 مباريات في البريميرليج، وقدمنا مستوى رائع جدًا، ولكن كان علينا أن نحصد المزيد من النقاط، ولكن علينا مواصلة اللعب والقتال في كل مباراة وسنحصل على ما نستحقه".



وواصل تريزيجيه: "لم نكن محظوظين أمام أرسنال، ولكن علينا القتال في كل مباراة، ولم تكن مباراة أرسنال فقط التي لعبنا فيها بشكل رائع، لقد لعبنا 5 مباريات بشكل جيد في الدوري، ولكن علينا أن نؤمن أننا سنحقق أشياءً جيدة في المباريات المقبلة".



وتابع: "جميعنا نشعر بالإيجابية في الفريق، ونؤمن بأنفسنا وأننا قادرون على تقديم مستوي جيد في كل مباراة".



وتطرق تريزيجيه للحديث عن زميلع أحمد المحمدي: "لقد لعبت معه لمدة 5 أو 6 سنوات تقريبًا وأعرفه جيدًا، هو لاعب رائع ويساعدني دائمًا، ولكن ليس هو فقط، جميع اللاعبين في الفريق يساعدوني لتقديم كل ما لدي".



وقال تريزيجيه عن مباراة بيرنلي: "ستكون مباراة جيدة، وجماهيرنا ستكون موجودة لتدعمنا، أنا سعيد لتواجد هؤلاء المشجعين، وملعب فريقي هو ملعب رائع للغاية، جماهيرنا يقدمون لنا الثقة ونحن سنفعل كل شيء في وسعنا لنجعلهم سعداء".



يذكر أن فريق أستون فيلا يحتل المركز 18 من ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 4 نقاط .