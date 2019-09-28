Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

على طريقة بوعزيزي .. شاب يضرم النار في جسده بـ تونس

السبت 28/سبتمبر/2019 - 12:52 م
انتحار حرقا
انتحار حرقا
Advertisements
شيماء مصطفى
أضرم شاب تونسي، النيران، في جسده، فجر اليوم السبت، بمنطقة الشوايحية التابعة لمعتمدية الشراردة بتونس.

ووفقًا لصحيفة "الشروق" التونسية، أشعل الشاب ــ في العقد الثالث من عمره ــ النيران في جسده، حيث سكب زجاجة بنزين على أجزاء من جسده وأضرم النار فيه.

وأضافت الصحيفة، أنه على الفور تم إخماد النيران ونقله إلى المستشفى المحلي بالشراردة، وبعدها تم تحويله إلى وحدة الأغالبة للاختصاصات الجراحية بالقيروان لعلاج الحروق التي وصلت إلى الدرجة الثالثة.

ولا تزال التحقيقات، تبحث في أسباب إقدام هذا الشاب على الانتحار حرقا.

يشار إلى أن محمد بوعزيزي شاب تونسي أشعل النار في نفسه بعد أن صادرت الشرطة عربته، وكانت تلك الواقعة وراء اطلاق شرارة احتجاجات ثورات الربيع العربي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رفضت أسرته خطبة حبيبته.. عامل يضرم النيران في جسده بكفر الدوار (تفاصيل)

بوعزيزي يظهر فى تركيا.. مواطن تركي يشعل النار في نفسه بأنقرة..شاهد

ترشيحاتنا

اخبار التوك شو.. محمد علي يبكي بعد فشل دعوته للتخريب.. ضيف يلقن مذيع الجزيرة درسا قاسيا.. محمد رمضان من المنصة لـ تركيا وقطر: المصريين أهم

زواج عمرو دياب ودينا الشربيني.. متى موعد الإعلان رسميا؟

حسام البدرى يصدم تركى آل الشيخ بهذا القرار.. تفاصيل

أنت غلبتى رانيا يوسف.. سارة نخلة بـ فستان مثير فى مهرجان الجونة ..شاهد

أزمة مباراة الزمالك مستمرة.. جينراسيون السنغالى يرفض السفر إلى برج العرب ويتوجه لـ بتروسبورت اليوم

الطفولة والأمومة ينعي جنة.. ويكشف إجراءاته لحماية شقيقتها

صاحب واقعة خلع ملابس الطلاب.. إحالة أستاذ بجامعة الأزهر للجنايات

أنت غلبتى رانيا يوسف.. سارة نخلة بـ فستان مثير فى مهرجان الجونة ..شاهد

العشيق تبول على ملابسه قبل قتله.. سومة أوهمت حبيبها بليلة ساخنة وقطعت رأسه بالاشتراك مع زوجها

حسام البدرى يصدم تركى آل الشيخ بهذا القرار.. تفاصيل

اخبار التوك شو.. محمد علي يبكي بعد فشل دعوته للتخريب.. ضيف يلقن مذيع الجزيرة درسا قاسيا.. محمد رمضان من المنصة لـ تركيا وقطر: المصريين أهم

بفستان أنيق.. زوجة محمد هنيدى تخطف الأنظار فى حفل ختام مهرجان الجونة.. صور

بمجوهرات وفستان بسيط.. زوجة أحمد السقا تتألق فى حفل ختام مهرجان الجونة

تردد القناة الناقلة لمباراة الأهلي ضد كانو سبورت على النايل سات

أخبار الرياضة.. ريال مدريد يسعى لضم صلاح.. سبب استبعاد صالح جمعة الجاهز من قائمة الأهلي.. فايلر على موعد من معادلة جوزيه

زيدان يحشد أسلحة الريال لموقعة أتلتيكو في ديربي مدريد

المنافسة تشتد على الأجمل.. شاهد إطلالات الكابلز في ختام مهرجان الجونة

الأناقة مش بالسن.. نجمات فوق الخمسين تألقن فى حفل ختام مهرجان الجونة السينمائى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأختين الحلوين.. النجمات الشقيقات يتألقن في ختام مهرجان الجونة

سعر ومواصفات أرخص سيارة كهربائية في مصر 2020.. صور

بإطلالة جريئة.. سارة نخلة تتألق فى ختام مهرجان الجونة السينمائي