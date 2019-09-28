على طريقة بوعزيزي .. شاب يضرم النار في جسده بـ تونس

أضرم شاب تونسي، النيران، في جسده، فجر اليوم السبت، بمنطقة الشوايحية التابعة لمعتمدية الشراردة بتونس.



ووفقًا لصحيفة "الشروق" التونسية، أشعل الشاب ــ في العقد الثالث من عمره ــ النيران في جسده، حيث سكب زجاجة بنزين على أجزاء من جسده وأضرم النار فيه.



وأضافت الصحيفة، أنه على الفور تم إخماد النيران ونقله إلى المستشفى المحلي بالشراردة، وبعدها تم تحويله إلى وحدة الأغالبة للاختصاصات الجراحية بالقيروان لعلاج الحروق التي وصلت إلى الدرجة الثالثة.



ولا تزال التحقيقات، تبحث في أسباب إقدام هذا الشاب على الانتحار حرقا.



يشار إلى أن محمد بوعزيزي شاب تونسي أشعل النار في نفسه بعد أن صادرت الشرطة عربته، وكانت تلك الواقعة وراء اطلاق شرارة احتجاجات ثورات الربيع العربي.