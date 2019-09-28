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فن

ظهرت ببطن ممتلئة.. زوجة المطرب إبو تثير الجدل في ختام الجونة السينمائي

السبت 28/سبتمبر/2019 - 12:32 م
ابو وزوجته
ابو وزوجته
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سعيد فراج
أثارت نهال لهيطة زوجة المطرب إبو، الجدل في ختام مهرجان الجونة السينمائي، أمس الجمعة، بعد أن ظهرت ببطن ممتلئة، تزامنًا مع الشهور الأخيرة لحملها وانتظارها قدوم أول مولودة لها. 

ويعيش "إبو" حالة من السعادة والتألق علي المستويين الشخصي والعملي، نظرا لقرب إنجاب مولودته الأولى، التي اختار لها اسم "اليدا"، وللنجاحات الفنية المتكررة وآخرها أغنية "عيش ياقلبي" التي حققت نجاحا كبيرا في الوطن العربي. 

كما استقبلت السجادة الحمراء لمهرجان الجونة السينمائي في حفل الختام، عددا كبيرا من نجوم الفن، ومنهم "ناهد السباعى، بشرى، ريم مصطفى، مي الغيطي، رشا مهدي، يسرا، ايتن عامر، أحمد حاتم، صبرى فواز، شادى الفونس، باسم سمره، محمد لطفى، خالد الصاوى" وغيرهم.

يشار إلى أن الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى انطلقت يوم الخميس 19 سبتمبر، بحضور سينمائي مصري وعربى وعالمى، وعرض مجموعة متنوعة من الأفلام المنتظرة والتى تقدم أغلبها للمرة الأولى فى مصر والشرق الأوسط.
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