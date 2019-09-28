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حوادث

ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة مرتادي البنوك بالغربية

السبت 28/سبتمبر/2019 - 12:52 م
ضبط تشكيل عصابى
ضبط تشكيل عصابى
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أحمد على
تمكنت مباحث مركز سمنود بمحافظة الغربية، اليوم السبت، من ضبط تشكيل عصابي يتزعمه عاطلان، تخصص في تتبع وسرقة مرتادي البنوك، باستخدام دراجة ناريه بدون لوحات معدنية.

وكان رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود، تلقى إخطارا بتوصل وتأكيد تحريات وحدة مباحث مركز شرطة سمنود، إلى قيام عاطلين "لأحدهما معلومات جنائية مسجلة"، بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى ارتكاب وقائع سرقات رواد البنوك بأسلوب التتبع باستخدام دراجة نارية بدون لوحات معدنية.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبط المتهمين ، وبحوزة أحدهما فرد خرطوش، وطلقة لذات العيار، ودراجة نارية، ومبلغ مالى قدره 50 ألف جنيه.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب واقعتين سرقة بذات الأسلوب، وحيازتهما للسلاح النارى لاستخدامه فى نشاطهما الإجرامي والمبلغ المالى من متحصلات وقائع السرقة،تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابة المختصة لتجرى شئونها.

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