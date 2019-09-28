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توك شو

سمير راغب: قطر عصابة إرهابية وليست دولة

السبت 28/سبتمبر/2019 - 01:03 م
تميم بن حمد
تميم بن حمد
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كـريـم الـخـطـيـب
قال العميد سمير راغب، رئيس المؤسسة العربية للدراسات الاستراتيجية، إن الكتاب الذي يكشف التمويلات السرية من مؤسسة قطر الخيرية للإخوان في أوروبا، حوى تفاصيل جديدة إضافية ولكن ليس هناك مفاجأة في الإطار العام.

وأكد سمير راغب، في مداخلة على قناة «إكسترا نيوز»، أن قطر على رأس التنظيم الدولي للإخوان وتعتبر عصابة إرهابية وليست دولة، مشيرا إلى أن قطر تدعم الإخوان لاختراق الدول العربية لاستهداف الشعوب.

وأوضح رئيس المؤسسة العربية للدراسات الاستراتيجية، أن إمارة قطر تمول المراكز الدينية في الخارج بهدف دعم الإرهاب لخدمة أهدافها، لافتا إلى أن البعض في أوروبا لا يتخذون موقفا مع جماعة الإخوان لاعتقادهم أنه سيكون هجوما ضد الإسلام.
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