Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

رئيس هيئة النيابة الإدارية في زيارة لمجلس الدولة

السبت 28/سبتمبر/2019 - 12:52 م
رئيس هيئة النيابة
رئيس هيئة النيابة الإدارية فى زيارة لمجلس الدولة
Advertisements
جودت عيد
زار المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية صباح اليوم المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة، وذلك لتهنئة بتولي مهام منصبه الرفيع رئيسًا لمجلس الدولة.

وأكد بيان صادر عن النيابة الادارية ،أن المستشار المنشاوى أكد على الدور المتميز الذي يقوم به مجلس الدولة كأحد دعائم منظومة العدالة المصرية وفي ترسيخ المبادئ القضائية وحماية الحريات العامة.

ومن جانبه رحب المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة، برئيس هيئة النيابة الإدارية مسلطًا الضوء على أهمية الدور الذي تقوم به النيابة الإدارية وعلاقتها الراسخة بمجلس الدولة، وباعتبارها ممثلة الادعاء أمام المحاكم التأديبية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

النيابة الإدارية: إلزام النيابات بعرض البلاغات ضد الوزراء والمحافظين ونوابهم للتصرف فيها

رئيس النيابة الإدارية: كافة مؤسسات الدولة تدعمنا لمكافحة الفساد.. صور

زيادة قضاة المحاكم الإدارية والتأديبية إلى 421.. مستندات

رئيس النيابة الإدارية يزور قضايا الدولة لتهنئة رئيسها الجديد

ننشر السيرة الذاتية لـ المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة الجديد

تعرف على المناصب التى يتولاها رئيس مجلس الدولة الجديد

ترشيحاتنا

العقيقة..هل يجوز التصدق بثمن الذبيحة للفقراء بدلا من شرائها

أيهما أجمل.. بشرى تتألق بإطلالتين فى حفل ختام مهرجان الجونة السينمائى

من فني ألوميتال لشاب متطرف.. 20 معلومة عن حياة إرهابي حلوان بعد حكم الإعدام

زواج عمرو دياب ودينا الشربيني.. متى موعد الإعلان رسميا؟

بالأسماء.. إحالة أوراق 7 متهمين للمفتي في قضية خلية ميكروباص حلوان

وزير الدفاع: شعب مصر العظيم وقيادته الوطنية يصنع اليوم مرحلة جديدة من تاريخه

صاحب واقعة خلع ملابس الطلاب.. إحالة أستاذ بجامعة الأزهر للجنايات

أنت غلبتى رانيا يوسف.. سارة نخلة بـ فستان مثير فى مهرجان الجونة ..شاهد

العشيق تبول على ملابسه قبل قتله.. سومة أوهمت حبيبها بليلة ساخنة وقطعت رأسه بالاشتراك مع زوجها

حسام البدرى يصدم تركى آل الشيخ بهذا القرار.. تفاصيل

اخبار التوك شو.. محمد علي يبكي بعد فشل دعوته للتخريب.. ضيف يلقن مذيع الجزيرة درسا قاسيا.. محمد رمضان من المنصة لـ تركيا وقطر: المصريين أهم

بفستان أنيق.. زوجة محمد هنيدى تخطف الأنظار فى حفل ختام مهرجان الجونة.. صور

بمجوهرات وفستان بسيط.. زوجة أحمد السقا تتألق فى حفل ختام مهرجان الجونة

تردد القناة الناقلة لمباراة الأهلي ضد كانو سبورت على النايل سات

أخبار الرياضة.. ريال مدريد يسعى لضم صلاح.. سبب استبعاد صالح جمعة الجاهز من قائمة الأهلي.. فايلر على موعد من معادلة جوزيه

زيدان يحشد أسلحة الريال لموقعة أتلتيكو في ديربي مدريد

فى حال رفضه اللعب ببرج العرب .. عقوبات صارمة ضد جينراسيون السنغالى من الكاف

المنافسة تشتد على الأجمل.. شاهد إطلالات الكابلز في ختام مهرجان الجونة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأختين الحلوين.. النجمات الشقيقات يتألقن في ختام مهرجان الجونة

سعر ومواصفات أرخص سيارة كهربائية في مصر 2020.. صور

بإطلالة جريئة.. سارة نخلة تتألق فى ختام مهرجان الجونة السينمائي