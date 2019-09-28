رئيس هيئة النيابة الإدارية في زيارة لمجلس الدولة

زار المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية صباح اليوم المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة، وذلك لتهنئة بتولي مهام منصبه الرفيع رئيسًا لمجلس الدولة.



وأكد بيان صادر عن النيابة الادارية ،أن المستشار المنشاوى أكد على الدور المتميز الذي يقوم به مجلس الدولة كأحد دعائم منظومة العدالة المصرية وفي ترسيخ المبادئ القضائية وحماية الحريات العامة.



ومن جانبه رحب المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة، برئيس هيئة النيابة الإدارية مسلطًا الضوء على أهمية الدور الذي تقوم به النيابة الإدارية وعلاقتها الراسخة بمجلس الدولة، وباعتبارها ممثلة الادعاء أمام المحاكم التأديبية.