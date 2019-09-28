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أخبار العالم

ينسف الطائرات المسيرة.. سلاح أمريكى جديد الأول من نوعه على الإطلاق

السبت 28/سبتمبر/2019 - 12:59 م
طائرات مسيرة
طائرات مسيرة
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مـــيــــــــــــس رضـــــــــــــا
بات من اللافت خلال السنوات الأخيرة الاستخدام المفرط والمتزايد للطائرات المسيرة أو ما يطلق عليها طائرات بدون طيار، حيث أضحت هذه الطائرات السلاح الأكثر استخداما في ميادين الحرب.

واحتل الحديث عن الطائرات المسيرة موقعا مهما وخطيرا فى الأوساط الإعلامية والإستراتيجية، خصوصا بعد استخدامها فى تنفيذ الهجمات الإرهابية الخطيرة على منشآت أرامكو النفطية بمعملى بقيق وخريص شرق المملكة العربية السعودية.

وكانت النتائج التي حققتها تلك الطائرات عسكريا لافتة دخلت إلى حد المنافسة من ناحية تطويرها والاستفادة منها.


سلاح جديد

كشف تقرير لمجلة ”Popular Mechanics“ الأمريكية أن وزارة الدفاع الأمريكية أبلغت الكونجرس عن شراء سلاح مضاد للطائرات بدون طيار (الطائرات المسيرة) سيكون الأول من نوعه على الإطلاق.

وبحسب المجلة المتخصصة في أخبار العلوم التقنية، فإن السلاح الجديد يسمى "PHASER" وطورته شركة رييثون الأمريكية الشهيرة في مجال تصنيع الأسلحة.

وأنفق سلاح الجو الأمريكي 16.28 مليون دولار على نظام أولي من السلاح الجديد من أجل "تقييم ميداني لأغراض التجريب" في موقع غير محدد خارج الولايات المتحدة.

ونقلت المجلة عن ضابط ضمن فريق تجربة السلاح الجديد قوله: "لا يمكننا تحديد مواقع الاختبار في هذا الوقت".

ووفقا للمجلة، فمن المتوقع أن يكتمل الاختبار بحلول 20 ديسمبر 2020، ما سيجعل نشر السلاح في الخارج أمرا وشيكا حينها.

ويستخدم السلاح الجديد موجات مكروية لتعطيل الطائرات بدون طيار من الدرجة الأولى والثانية، وهي أقل من 24 كيلوجراما وتطير على ارتفاعات تتراوح بين 1200 و3500 قدم بسرعة تتراوح بين 100 و200 عقدة.

كيف يعمل السلاح الجديد

تكشف المجلة أن السلاح الجديد عبارة عن مدفع يعمل بالموجات الميكروية على مدار الساعة ويقوم بإصدار ترددات لا تفجر الطائرة المسيرة بل تعطلها أو تدمر داراتها بنبض من الطاقة الساحقة.

ورغم أن الاستخدامات الأولى لطائرات الاستطلاع اقتصرت على الأغراض البحثية والعلمية والبيئية، إلا أنه ومع مرور الوقت ومع كل ما جرى من تطورات على الساحة الدولية خلال السنوات العشر الأخيرة، تطور استخدام هذه الطائرات لأغراض أخرى، استخدمت فى تنفيذ هجمات مضادة.

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