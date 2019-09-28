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حوادث

سقوط موظفين بأحياء القاهرة طلبا رشوة ١٠ آلاف جنيه من صاحب مطعم

السبت 28/سبتمبر/2019 - 01:06 م
سقوط موظفين بحى بالقاهرة
سقوط موظفين بحى بالقاهرة طلبا رشوة
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محمد صبرى
نجح ضباط مباحث الأموال العامة بالقاهرة فى ضبط اثنين من موظفى الأحياء بالقاهرة أثناء تقاضيهما مبلغا ماليا على سبيل الرشوة من صاحب مطعم مقابل الموافقة على تصريح حفر لتوصيل مرفق الغاز للمطعم.

وأمر اللواء محمد منصور، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارا من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالقاهرة يفيد بأن مالك مطعم قرر قيام مسئول بالحى بمنطقة مطعمه باستغلال موقعه الوظيفى وطلب مبلغ مالى قدره 10 آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل الموافقة على تصريح حفر لتوصيل مرفق الغاز للمطعم.

كشفت التحـريــات عن صحة البلاغ وقيام المتهم بوساطة موظف آخر بذات الحى بطلب المبلغ المالى المذكور على سبيل الرشوة.

تم استصدار إذن من النيابة العامة وبالتنسيق مع الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات والإدارة العامة للمساعدات الفنية تم التأكد من صحة البلاغ وإصرار المتحرى عنهما على طلب الحصول على مبلغ الرشوة.

تم ضبط المتهمين حال تقاضيهما مبلغ الرشوة، واعترفا تفصيلًا بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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