جددى سفرتك.. طريقة تحضير كانيلوني السبانخ

كانيلوني السبانخ من الأطباق الجانبية التى يمكنك إعدادها وتحضيرها بأسهل الخطوات على طريقة الشيف زينب مصطفى، مقدمة برنامج "بالصحة والراحة".





مقادير كانيلوني السبانخ

1 عبوة مكرونة كانيلوني

نصف لتر عصير طماطم

2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم

1 كوب ماء

ملح

فلفل أسود

1 كوب جبن شيدر مبشور

نصف كيلو سبانخ مفرومة خشن

2 فص ثوم مفروم

2 بصلة صغيرة مفرومة ناعم

ملح

فلفل أسود

جوزة الطيب

بابريكا

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

1 كوب كبير لبن

2 ملعقة كبيرة نشا

أوراق ريحان للتزيين





طريقة تحضير كانيلوني السبانخ

* تشوح السبانخ في الزيت مع البصل والثوم

* يضاف الملح والفلفل الأسود والتوابل

* يضاف عصير الطماطم والصلصة

* يترك الخليط على النار حتى يتسبك

* يوضع جزء من الصوص في البايركس

* يضاف النشا ويقلب كل الخليط على النار حتى يغلظ القوام

* تحشى المكرونة بالخليط وترص في البايركس

* تضاف الجبنة المبشورة على الوجه

* توضع في الفرن حتى تمام النضج ثم تقدم



