جددى سفرتك.. طريقة تحضير كانيلوني السبانخ

كانيلوني السبانخ من الأطباق الجانبية التى يمكنك إعدادها وتحضيرها بأسهل الخطوات على طريقة الشيف زينب مصطفى، مقدمة برنامج "بالصحة والراحة".
مقادير كانيلوني السبانخ
1 عبوة مكرونة كانيلوني
نصف لتر عصير طماطم
2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم
1 كوب ماء
ملح
فلفل أسود
1 كوب جبن شيدر مبشور
نصف كيلو سبانخ مفرومة خشن
2 فص ثوم مفروم
2 بصلة صغيرة مفرومة ناعم
ملح
فلفل أسود
جوزة الطيب
بابريكا
2 ملعقة كبيرة زيت زيتون
1 كوب كبير لبن
2 ملعقة كبيرة نشا
أوراق ريحان للتزيين
طريقة تحضير كانيلوني السبانخ
* تشوح السبانخ في الزيت مع البصل والثوم
* يضاف الملح والفلفل الأسود والتوابل
* يضاف عصير الطماطم والصلصة
* يترك الخليط على النار حتى يتسبك
* يوضع جزء من الصوص في البايركس
* يضاف النشا ويقلب كل الخليط على النار حتى يغلظ القوام
* تحشى المكرونة بالخليط وترص في البايركس
* تضاف الجبنة المبشورة على الوجه
* توضع في الفرن حتى تمام النضج ثم تقدم
مقادير كانيلوني السبانخ
1 عبوة مكرونة كانيلوني
نصف لتر عصير طماطم
2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم
1 كوب ماء
ملح
فلفل أسود
1 كوب جبن شيدر مبشور
نصف كيلو سبانخ مفرومة خشن
2 فص ثوم مفروم
2 بصلة صغيرة مفرومة ناعم
ملح
فلفل أسود
جوزة الطيب
بابريكا
2 ملعقة كبيرة زيت زيتون
1 كوب كبير لبن
2 ملعقة كبيرة نشا
أوراق ريحان للتزيين
طريقة تحضير كانيلوني السبانخ
* تشوح السبانخ في الزيت مع البصل والثوم
* يضاف الملح والفلفل الأسود والتوابل
* يضاف عصير الطماطم والصلصة
* يترك الخليط على النار حتى يتسبك
* يوضع جزء من الصوص في البايركس
* يضاف النشا ويقلب كل الخليط على النار حتى يغلظ القوام
* تحشى المكرونة بالخليط وترص في البايركس
* تضاف الجبنة المبشورة على الوجه
* توضع في الفرن حتى تمام النضج ثم تقدم