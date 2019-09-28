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حوادث

أمانة شرطي .. أمن القاهرة تعيد أموال أجنبي فقدها بساحة انتظار فندق بمصر القديمة

السبت 28/سبتمبر/2019 - 01:06 م
حافظة أموال
حافظة أموال
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كتب محمد صبري
لم يتخل أمين شرطة عن مبادئه، حيث عثر على حافظة مليئة بالعملات الأجنبية فقام بتسليمها لشرطة السياحة بفندق شهير بمصر القديمة وتبين أنها ملك سائح أجنبي مقيم بالفندق ، وأمر اللواء محمد منصور مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة بتكريم الشرطى لأمانته .

تبلغ لإدارة شرطة سياحة وآثار القاهرة من أمين شرطة من قوة الإدارة والمعين لتأمين أحد المطاعم السياحية الكائن بكورنيش النيل بمصر القديمة بالعثور على حافظة نقود ملقاة بساحة الانتظار الخاصة بالمطعم ، وبداخلها مبلغ مالى قدره 1070 دولارا أمريكيا – 9040 روبيا هنديا.

وتبين من التحريات التى أشرف عليها اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة أن صاحب حافظة النقود تاجر يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، ونزيل بأحد الفنادق والذى أدلى بمواصفات الحافظة وما بداخلها ، تم التواصل معه وتسليمه الحافظة بكامل محتوياتها، حيث لاقى ذلك استحسان النزيل وتوجه بالشكر لرجال الشرطة على الجهد المبذول.
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