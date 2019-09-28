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رياضة

هاشتاج #ليفربول يتصدر تويتر بسبب أزمته الأخيرة

السبت 28/سبتمبر/2019 - 01:00 م
ليفربول
ليفربول
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منار نور
يواجه نادي ليفربول الإنجليزي إمكانية دفع غرامة بسبب إشراكه لاعبا لا تحق له المشاركة في مباراة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية أمام نادي الدرجة الثالثة ميلتون كينز دونز يوم الأربعاء الماضي.

كانت المباراة انتهت بفوز ليفربول بهدفين نظيفين، وتأهل ليفربول بتلك النتيجة إلى دور الـ16 لبطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، إلا أنه لم يتم الإعلان بعد عن هوية اللاعب المعني بهذه الواقعة.

ودشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر هاشتاج #ليفربول، لدعم نادي ليفربول وتصدر الهاتشاج قائمة الأكثر تدوالا عبر مواقع التواصل الاجتماعى ، وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمى تويتر.
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