إحالة مدير قسم الدورات التدريبية بمركز الاعتماد البريطاني وآخر للجنايات لتزوير أختام الخارجية

أمر النائب العام بإحالة مدير قسم الدورات التدريبية بمركز الاعتماد البريطاني وآخر إلى المحاكمة الجنائية لاتهامهم بتزوير محررات رسمية تابعة للخارجية وجامعات أجنبية.





جاء بالتحقيقات أن المتهم الأول قام بإدارة مركز الأعتماد البريطاني بدون تراخيص بالأشتراك والمتهمة الثانية والذي تخصص نشاطه في إيهام المواطنين بإعطائهم دورات تدريبية في مختلف المجالات معتمدة من جامعات وكليات أجنبية مقابل التحصل على مبالغ مالية.



