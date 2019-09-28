إحالة مدير قسم الدورات التدريبية بمركز الاعتماد البريطاني وآخر للجنايات لتزوير أختام الخارجية

أمر النائب العام بإحالة مدير قسم الدورات التدريبية بمركز الاعتماد البريطاني وآخر إلى المحاكمة الجنائية لاتهامهم بتزوير محررات رسمية تابعة للخارجية وجامعات أجنبية.
جاء بالتحقيقات أن المتهم الأول قام بإدارة مركز الأعتماد البريطاني بدون تراخيص بالأشتراك والمتهمة الثانية والذي تخصص نشاطه في إيهام المواطنين بإعطائهم دورات تدريبية في مختلف المجالات معتمدة من جامعات وكليات أجنبية مقابل التحصل على مبالغ مالية.
إلا أنه يقوم باستخدام جهار حاسب آلي وطابعة وأدوات أخرى بتزوير تلك الشهادات بطريق الاصطناع وأمكن ضبط تلك المحررات العرفية ومحرر رسمي ممهور بخاتم شار الجمهورية المنسوب صدورة لمكتب تصديقات الخارجية بالسادس من أكتوبر واستعمال المحرر الأخير وترجمته بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية واشتراك المتهان واخر مجهول في تزوير تلك المحررات وعلمهم بتزويرها واستعمال المتهمة الثانية للمحرر الرسمي حال علمها بتزويرها.