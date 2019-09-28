بث مباشر .. مباراة بايرن ميونخ وبادربورن في الدوري الألماني

يحل فريق بايرن ميونخ ضيفا ثقيلا على نظيره بادربورن، اليوم، السبت، في تمام الثالثة والنصف عصر، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الألماني.



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مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وبادربورن بث مباشر بتاريخ 28-9-2019 الدوري الألماني

ويسعى بايرن ميونخ لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، وتضيق الخناق على لايبزيج متصدر ترتيب البونسليجا، بينما يطمح بادربورن في تحقيق نتيجة إيجابية أمام العملاق البافاري.



مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وبادربورن بث مباشر بتاريخ 28-09-2019 الدوري الالماني

ويحتل بايرن ميونخ وصافة جدول ترتيب الدوري الألماني لرصيد 11 نقطة خلف ليبزيج المتصدر بـ 13 نقطة، بينما يتواجد بادربورن في المركز الأخير بنقطة وحيدة.



مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وبادربورن بث مباشر بتاريخ 28-09-2019 الدوري الالماني

ويلتقي اليوم ايضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من الدوري الألماني، بروسيا دوتموند مع فيردر بريمن، وماينز مع فولفسبورج، واجسبورج مع باير ليفركوزن، وهوفنهايم مع بروسيا مونشنجلادباخ، ولايبزيج مع شالكة.