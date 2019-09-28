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أخبار العالم

مبعوث ترامب: مصر بذلت جهودا ضخمة لمنع الحرب بين حماس وإسرائيل

السبت 28/سبتمبر/2019 - 12:56 م
مصر بذلت جهود ضخمة
مصر بذلت جهود ضخمة لمنع الحرب بين حماس وإسرائيل
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سمر صالح
أعرب المبعوث الأممي للسلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، عن خشيته من نشوب حرب بين إسرائيل وفلسطين، لافتًا إلى أن جهود مصر حالت دون نشوب تلك الحرب.

وأضاف "ملادينوف"، أن الأمم المتحدة أبلغت الإدارة الأمريكية، أن خطة بلا مبدأ حل الدولتين لن تكون قابلة للتنفيذ، وأن الصراع اليوم ربما يكون في واحدة من أخطر مراحله لما رأيناه على مدى السنوات القليلة الماضية، أولا من زيادة التوجهات الإسرائيلية نحو الاستيلاء على الضفة الغربية، مع توسيع المستوطنات، وفي غضون بضعة أيام سابقة فقط إعلان رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو نيته ضم غور الأردن.

وأوضح ملادينوف، أن منطقة الشرق الأوسط لديها الكثير من المشاكل الأخرى في سوريا واليمن وفي أماكن أخرى، ما أخشاه هو ظن البعض أن الشرق الأوسط يمكنه المضي قدما من دون حل المشكلة الفلسطينية، وهذا يعطي انطباعا خاطئا.

وأشار إلى أن الناس على أرض الواقع في حالة يأس وغضب، والفلسطينيون في غزة يعيشون أوضاعا مأساوية، وكل شخص يريد أن يرى الأمل والضوء في نهاية النفق ولرؤية ذلك، فنحن بحاجة لإعادة خلق المعايير السياسية الأساسية لحل هذا الصراع المبنية على المفاوضات وحل الدولتين، وما أخشاه هو أنني لا أستطيع وضع تصور متفائل أو متحمس، لأن عكس ذلك قائم.

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