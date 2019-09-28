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مدير التأمين الصحي الشامل: قررنا استخدام التابلت في تسجيل المواطنين تيسيرا لهم ..فيديو

السبت 28/سبتمبر/2019 - 01:02 م
التأمين الصحي
التأمين الصحي
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مي محمد
قالت مدير وحدة التحول الرقمي في مشروع التأمين الصحي الشامل، الدكتورة ماري نيكولا، إن التحول الرقمي في ما يتعلق بمشروع التأمين الصحي الشامل؛ يهدف إلى تسهيل الخدمة للمواطن.

وأضافت مدير  التأمين الصحي الشامل، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحك مصري"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"، اليوم، السبت، أن المشروع قرر استخدام التابلت في تسجيل المواطنين حجز الطبيب؛ لتسير عليه وعدم حدوث زحام.

وأشارت مدير  التأمين الصحي الشامل، إلى أن من حق المريض اختيار الطبيب المعالج في منظومة التأمين الصحي الجديدة.

وأوضحت مدير  التأمين الصحي الشامل، أنه تم الانتهاء من تجهيزات المستشفيات والوحدات الصحية العاملة بالمنظومة الجديدة.

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