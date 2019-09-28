بث مباشر.. مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في قمة الدوري الإسباني

يحل فريق ريال مدريد، ضيفًا على جاره اللدود أتلتيكو، في ديربي "مدريد"، اليوم، السبت، في تمام التاسعة ليلًا، على ملعب "واندا ميتروبوليتانو"، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني "الليجا".



ويقدم "صدى البلد" خدمة البث المباشر لمتابعة أحداث مباراة ريال مدريد وأتليتكو مدريد في قمة الدوري الإسباني وديربي العاصمة اليوم.



بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد واتليتكو مدريد بتاريخ 28-9-2019 فى الدوري الإسباني

وستمثل مواجهة أتلتيكو مدريد اختبارًا صعبًا، لكتيبة زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، في الوقت الذي يبحث فيه عن تحقيق الفوز الرابع له على التوالي بالدوري الإسباني هذا الموسم، من أجل الحفاظ على صدارة الليجا، الذي سيخطفها الأتليتي في حال فوزه على الميرنجي.



بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد واتليتكو مدريد بتاريخ 28-9-2019 فى الدوري الإسباني

ويتطلع ريال مدريد في مواجهة اليوم، للثأر من الأتليتي، بعدما خسر أمامه بسباعية مقابل ثلاث أهداف، في بطولة الكأس الدولية للأبطال، خلال استعدادات الفريقين للموسم الجديد.



بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد واتليتكو مدريد بتاريخ 28-9-2019 فى الدوري الإسباني

وخاض ريال مدريد 6 جولات في الليجا حتى الآن، وتمكن من تحقيق الفوز في 4 مباريات، بينما تعادل في مباراتين، فيما خاض أتلتيكو مدريد 6 مباريات أيضًا، وحقق الفوز في 4 مباريات، بينما تعادل مباراة وخسر مثلها.



بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد واتليتكو مدريد بتاريخ 28-9-2019 فى الدوري الإسباني

ويفتقد ريال مدريد في المباراة لخدمات، ماركو أسينسيو، وإيسكو ألاركون، وفيرلاند ميندي، بسبب الإصابة ، بينما يفتقد الأتلتي لجهود مهاجمه ألفارو موراتا بسبب الإيقاف، بعد حصوله على بطاقة حمراء، أمام ريال مايوركا، بالجولة الماضية.



بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد واتليتكو مدريد بتاريخ 28-9-2019 فى الدوري الإسباني

ويتصدر ريال مدريد صدارة جدول ترتيب فرق الدوري الإسباني برصيد 14 نقطة، متفوقًا على أتلتيكو مدريد الذي يحتل المركز الثالث بفارق نقطة وحيدة.











