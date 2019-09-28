Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

القوى العاملة: صرف 261 ألف جنيه مستحقات 5 صيادين مصريين باليونان

السبت 28/سبتمبر/2019 - 01:01 م
صدى البلد
Advertisements
هيثم سعد الدين
كلفت وزارة القوى العاملة، مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأثينا باليونان، في حل مشكلة 5 صيادين مصريين، لم يتسلموا مرتباتهم منذ أغسطس الماضي.

وتواصل المستشار العمالي أشرف فؤاد مع صاحب المركب، للحصول على مستحقات الصيادين الخمسة، وفي جلسة ودية مع صاحب المركب بحضور المحامى الخاص به، تم تسليم كل صياد المبالغ المستحقة له.

وبلغ إجمالى المبالغ التي تم استلامها 14 ألفا و500 يورو، ما يعادل حوالى 261 ألف جنيه مصري، وتم إقناع الصيادين الخمسة بالنزول إلى عملهم بعد تسوية مستحقاتهم مع صاحب المركب وديا.
القوى العاملة: صرف 261 ألف جنيه مستحقات 5 صيادين مصريين باليونان
القوى العاملة: صرف 261 ألف جنيه مستحقات 5 صيادين مصريين باليونان
القوى العاملة: صرف 261 ألف جنيه مستحقات 5 صيادين مصريين باليونان
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تحويل 18 مليون جنيه مستحقات تأمينية لمصريين باليونان

ترشيحاتنا

بإطلالة جريئة.. سارة نخلة تتألق فى ختام مهرجان الجونة السينمائي

دعاء للأب للميت يضيء قبره ويدخله الجنة من غير حساب

صاحب واقعة خلع ملابس الطلاب.. إحالة أستاذ بجامعة الأزهر للجنايات

بفستان أنيق.. زوجة محمد هنيدى تخطف الأنظار فى حفل ختام مهرجان الجونة.. صور

رغم تكهنات رحيله .. محمد صلاح يقود التشكيل المتوقع لـ ليفربول أمام شيفيلد بالبريميرليج

الأختين الحلوين.. النجمات الشقيقات يتألقن في ختام مهرجان الجونة

صاحب واقعة خلع ملابس الطلاب.. إحالة أستاذ بجامعة الأزهر للجنايات

أنت غلبتى رانيا يوسف.. سارة نخلة بـ فستان مثير فى مهرجان الجونة ..شاهد

العشيق تبول على ملابسه قبل قتله.. سومة أوهمت حبيبها بليلة ساخنة وقطعت رأسه بالاشتراك مع زوجها

حسام البدرى يصدم تركى آل الشيخ بهذا القرار.. تفاصيل

اخبار التوك شو.. محمد علي يبكي بعد فشل دعوته للتخريب.. ضيف يلقن مذيع الجزيرة درسا قاسيا.. محمد رمضان من المنصة لـ تركيا وقطر: المصريين أهم

بفستان أنيق.. زوجة محمد هنيدى تخطف الأنظار فى حفل ختام مهرجان الجونة.. صور

بمجوهرات وفستان بسيط.. زوجة أحمد السقا تتألق فى حفل ختام مهرجان الجونة

تردد القناة الناقلة لمباراة الأهلي ضد كانو سبورت على النايل سات

أخبار الرياضة.. ريال مدريد يسعى لضم صلاح.. سبب استبعاد صالح جمعة الجاهز من قائمة الأهلي.. فايلر على موعد من معادلة جوزيه

زيدان يحشد أسلحة الريال لموقعة أتلتيكو في ديربي مدريد

المنافسة تشتد على الأجمل.. شاهد إطلالات الكابلز في ختام مهرجان الجونة

الأناقة مش بالسن.. نجمات فوق الخمسين تألقن فى حفل ختام مهرجان الجونة السينمائى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأختين الحلوين.. النجمات الشقيقات يتألقن في ختام مهرجان الجونة

سعر ومواصفات أرخص سيارة كهربائية في مصر 2020.. صور

بإطلالة جريئة.. سارة نخلة تتألق فى ختام مهرجان الجونة السينمائي