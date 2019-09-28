القوى العاملة: صرف 261 ألف جنيه مستحقات 5 صيادين مصريين باليونان

كلفت وزارة القوى العاملة، مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأثينا باليونان، في حل مشكلة 5 صيادين مصريين، لم يتسلموا مرتباتهم منذ أغسطس الماضي.





وتواصل المستشار العمالي أشرف فؤاد مع صاحب المركب، للحصول على مستحقات الصيادين الخمسة، وفي جلسة ودية مع صاحب المركب بحضور المحامى الخاص به، تم تسليم كل صياد المبالغ المستحقة له.

وبلغ إجمالى المبالغ التي تم استلامها 14 ألفا و500 يورو، ما يعادل حوالى 261 ألف جنيه مصري، وتم إقناع الصيادين الخمسة بالنزول إلى عملهم بعد تسوية مستحقاتهم مع صاحب المركب وديا.