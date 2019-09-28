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رياضة

بث مباشر.. مباراة بروسيا دورتموند وفيردر بريمن في الدوري الألماني

السبت 28/سبتمبر/2019 - 01:02 م
بروسيا دورتموند
بروسيا دورتموند
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محمد السعيد
يستضيف فريق بروسيا دورتموند نظيره فيردر بريمن، اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الألماني.

موعد مباراة بروسيا دورتموند وفيردر بريمن في الدوري الألماني والقناة النالة:

وتقام مباراة بروسيا دورتموند في تمام السادسة والنصف مساء، وتذاع عبر قناة بي إن سبورت 5.

بروسيا دورتموند ضد فيردر بريمن:

ويسعى بروسيا دوتموند لتحقيق لمصالحة جماهيره بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، بعد التعادل أمام فرانفكورت 2 - 2، في الجولة الماضية، بينما يطمح فيردر بريمن في تحقيق نيتجة إيجابية خارج الديار.

ترتيب بروسيا دوتموند وفيردر بريمن في الدوري الألماني:

ويحتل بروسيا دورتموند المركز الثالث في جدول ترتيب الدروي الألماني بـ 10 نقاط، بينما يحتل فيردر بريمن المركز العاشر بـ 6 نقاط.

مباريات آخرى في الدوري الألماني:

ويلتقي اليوم ايضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من الدوري الألماني، بايرن ميونيخ مع بادربورن، وماينز مع فولفسبورج، واجسبورج مع باير ليفركوزن، وهوفنهايم مع بروسيا مونشنجلادباخ، ولايبزيج مع شالكة.

بث مباشر لمباراة بروسيا دورتموند وفيردر بريمن في الدوري الألماني:




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