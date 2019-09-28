Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

لجنة الانتخابات الأفغانية: 75% من مراكز الاقتراع مفتوحة بجميع أنحاء البلاد

السبت 28/سبتمبر/2019 - 01:43 م
الانتخابات الأفغانية
الانتخابات الأفغانية
Advertisements
أ ش أ
أعلنت رئيسة اللجنة المستقلة للانتخابات الأفغانية حواء علم نورستاني اليوم "السبت" أن 75% من مراكز الاقتراع مفتوحة في جميع أنحاء البلاد حيث يمكن للناخبين الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

وقالت نورستاني - في مؤتمر صحفي أوردته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية، إن 4041 مركز اقتراع مفتوح في جميع أنحاء البلاد، داعية الشعب إلى ممارسة دوره في تشكيل مصير أفغانستان من خلال المشاركة في الانتخابات.

واعترفت نورستاني بأن أفغانستان تمر بلحظة تاريخية وأنه ينبغي على الأفغان أن يتكاتفوا من أجل خلق "هذا التاريخ".. مضيفة: "481 مركز اقتراع لا تزال مغلقة في جميع أنحاء البلاد لكنها أكدت أن جميع العمليات تمضي قدما بطريقة جيدة".

وفتحت مراكز الاقتراع في أفغانستان، في وقت سابق اليوم، أبوابها لانتخاب رئيس للبلاد، في الوقت الذي حذرت فيه حركة طالبان نحو 9,6 مليون ناخب بضرورة الابتعاد عن مراكز الاقتراع.. فيما نشرت أفغانستان أكثر من 100 ألف جندي وشرطي، لحراسة مراكز الاقتراع.
Advertisements

ترشيحاتنا

ضاحي خلفان يفتح النار على أردوغان: اترك مصر في شأنها

مفاجأة في قضية الطفلة جنة.. الكشف الطبى يثبت تعرض شقيقتها للتعذيب على يد جدتها

الإفتاء توضح صور قروض البنك.. منها واحدة حرام

موعد أول ظهور رسمي لـ محمد صلاح وحسام البدرى مع منتخب مصر

خبر صادم .. واتساب يختفي نهائيًا من هواتف أندرويد وآيفون القديمة في 2020

دعاء الخروج من المنزل.. وأهميته للمسلم

أنت غلبتى رانيا يوسف.. سارة نخلة بـ فستان مثير فى مهرجان الجونة ..شاهد

العشيق تبول على ملابسه قبل قتله.. سومة أوهمت حبيبها بليلة ساخنة وقطعت رأسه بالاشتراك مع زوجها

حسام البدرى يصدم تركى آل الشيخ بهذا القرار.. تفاصيل

صاحب واقعة خلع ملابس الطلاب.. إحالة أستاذ بجامعة الأزهر للجنايات

اخبار التوك شو.. محمد علي يبكي بعد فشل دعوته للتخريب.. ضيف يلقن مذيع الجزيرة درسا قاسيا.. محمد رمضان من المنصة لـ تركيا وقطر: المصريين أهم

بفستان أنيق.. زوجة محمد هنيدى تخطف الأنظار فى حفل ختام مهرجان الجونة.. صور

بمجوهرات وفستان بسيط.. زوجة أحمد السقا تتألق فى حفل ختام مهرجان الجونة

الأختين الحلوين.. النجمات الشقيقات يتألقن في ختام مهرجان الجونة

الرئيسة الإثيوبية: التعاون في حوض النيل ليس خيارا

تردد القناة الناقلة لمباراة الأهلي ضد كانو سبورت على النايل سات

أخبار الرياضة.. ريال مدريد يسعى لضم صلاح.. سبب استبعاد صالح جمعة الجاهز من قائمة الأهلي.. فايلر على موعد من معادلة جوزيه

خبر صادم .. واتساب يختفي نهائيًا من هواتف أندرويد وآيفون القديمة في 2020

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حتى لا ننسى ضحايا الإرهابية.. نصب تذكارية بالأقصر لشهداء الجيش والشرطة ..صور

الأختين الحلوين.. النجمات الشقيقات يتألقن في ختام مهرجان الجونة

سعر ومواصفات أرخص سيارة كهربائية في مصر 2020.. صور