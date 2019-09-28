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فن

أحمد إبراهيم: أهم نجاح بالنسبة لي ألبوم أنغام حالة خاصة جدا.. فيديو

السبت 28/سبتمبر/2019 - 01:53 م
أنغام وأحمد إبراهيم
أنغام وأحمد إبراهيم مع محررة صدى البلد
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آيه عاطف
حرص الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، على التواجد بجوار زوجته أنغام، في حفلها الذي أقيم مساء أمس، الجمعة، بكايرو فيستيفال سيتى بالتجمع الخامس وسط حضور جماهيري كبير.

والتقت كاميرا "صدى البلد" مع الموزع أحمد إبراهيم، للحديث عن النجاح الكبير الذي حققه خلال الفترة الماضية في مجال التوزيع الموسيقي.

وقال أحمد إبراهيم: "سعيد بكل النجاحات التي حققتها ولكن أهم نجاح بالنسبة لي ألبوم أنغام.. وأنا سعيد بتواجدي الدائم بجوار زوجتي، وسعيد بعدد الجمهور ونجاح الحفلات التي قدمتها بعد طرح ألبوم حالة خاصة جدا".

كما أكد أحمد إبراهيم، أن هناك العديد من المفاجآت التي سيتم الإعلان عنها خلال الفترة القليلة المقبلة.
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