السودان: إرجاء محاكمة البشير إلى السبت المقبل

أرجأت محكمة سودانية اليوم، السبت، محاكمة الرئيس المعزول عمر البشير إلى السبت المقبل، بعد جلسة شهدت سماع إفادات عدد من شهود النفي.



وشهدت الجلسة السابعة للمحاكمة التي عقدت في "معهد العلوم القضائية والقانونية" في ضاحية "أركويت" شرق الخرطوم، تشديد الإجراءات الأمنية وحضر البشير إلى مقرها وسط حراسة صارمة.



وطلب أحمد إبراهيم الطاهر، رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس السوداني المعزول، خلال الجلسة، تعديل قرار الاتهام في مواجهة البشير ومنح المحكمة الفرصة لمزيد من شهود النفي للإدلاء بأقوالهم، في الجلسة المقبلة، وهو ما قبلته المحكمة التي أرجأت المحاكمة إلى السبت المقبل لسماع الشهود.



ويواجه البشير تُهما تتعلق بالثراء غير المشروع والحيازة غير المشروعة للنقد الأجنبي، بعد العثور في منزله على مبالغ ضخمة بالعملات الأجنبية.