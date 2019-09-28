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أخبار البلد

الكهرباء: الحمل الأقصى المتوقع اليوم 28 ألفا و200 ميجاوات

السبت 28/سبتمبر/2019 - 01:52 م
صدى البلد
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أ ش أ
ذكرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنه لم يكن هناك تخفيف للأحمال أمس الجمعة، وأن الحمل الأقصى المتوقع اليوم السبت 28 ألفا و200 ميجاوات مقابل 26 ألفا و700 ميجاوات أمس، مشيرة إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 20 ألفا و455 ميجاوات.

وكانت وزارة الكهرباء قامت بتفعيل عدد من الخدمات التي تقدمها لتيسير وتحسين طرق التواصل مع الجمهور لتلقى الشكاوى، وذلك من خلال عدد من التطبيقات سواء من خلال موقع الوزارة أو من خلال التليفون المحمول أو مركز خدمة العملاء.

وفعلت الوزارة خدمة الخط الساخن 121 منذ أغسطس 2016 حيث تلقى هذا الخط أكثر من 6 ملايين مكالمة من أغسطس 2016 إلى مايو 2019. 

يأتي ذلك في إطار الإنجازات التي حققتها الوزارة من خلال متابعة تطبيق الآليات المختلفة لتيسير وتحسين طرق التواصل مع جمهور المشتركين لتلقى الشكاوى المختلفة والبلاغات والاستفسارات وذلك في إطار زيادة توعية المواطنين والمشتركين بما يتصل بدائرة اهتمامهم، وكذلك تطوير الخدمات المقدمة لهم وتسهيل طرق التواصل لمعرفة مشكلاتهم المختلف والوقوف على أسبابها والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن.
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