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رياضة

5 حقائق قبل مباراة شيفيلد يونايتد وليفربول بالدوري الإنجليزي

السبت 28/سبتمبر/2019 - 01:47 م
فريق ليفربول
فريق ليفربول
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القسم الرياضي
يحل فريق ليفربول، بقيادة الدولي المصري محمد صلاح، ضيفًا على نظيره شيفيلد يونايتد، اليوم، السبت، على ملعب "برامال لين"، ضمن منافسات الجولة السابعة، من بطولة الدوري الانجليزي "بريميرليج".

ويستعرض صدى البلد أبرز الحقائق عن المباراة:.

- لم يستضف شيفيلد يونايتد فريق ليفربول في أي منافسة منذ الجولة الافتتاحية في الدوري الممتاز موسم 2006-2007 .

- لم يفز ليفربول في 3 زيارات له إلى ملعب برامال لاين في الدوري الممتاز حيث تعادل مباراتين وخسر مباراة، وآخرها 2006.

- برامال لاين أحد 3 ملاعب زارها ليفربول في الدوري الممتاز دون تحقيق أي فوز.

- فاز فريق ليفربول في اخر 12 مباراة لعبها امام فرق صاعدة في الدوري الممتاز مسجلا 35 هدفا ومتلقيا 4 أهداف فقط.

- آخر مرة خسر شيفيلد يونايتد في 3 مباريات متتالية على أرضه في الدوري كانت في فبراير 2013 في الدوري الدرجة الأولى.
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