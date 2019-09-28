الجمارك تنتظر خطة تطوير شاملة للتحول الإلكتروني وتفعيل الشباك الواحد.. نواب: التطوير يساهم في تحقيق الشفافية وعدم إهدار الأموال.. ويحافظ على أموال المواطن والدولة

موازنة البرلمان: الشباك الواحد ينهي الإجراءات الجمركية ويسهل على المستورد والمصدر

برلمانى: تفعيل الشباك الواحد يقدم تسهيلات لرجال الأعمال المستوردين والمصدرين

نائب:التحول الإلكتروني وتفعيل الشباك الواحد يقلل من الوقت ويقضى على الفساد

أشاد عدد من نواب البرلمان بما أعلنه رئيس مصلحة الجمارك بشأن وجود خطة تطوير شاملة للتحول الإلكتروني وتفعيل الشباك الواحد، مؤكدين أن الدولة تتجه بشكل كبير نحو تطبيق منظومة التحول الإلكتروني، مما يسهل عملية المدفوعات ويصعب التلاعب.وأوضح النواب أن الشباك الواحد ينهى الإجراءات الجمركية، ويسهل على المستورد والمصدر، كما أنه يحافظ على المواطن وأموال الدولة، كما أوضحوا أن الاعتماد على التحول الإلكترونى وتفعيل الشباك الواحد سيقلل من الوقت ويقضى على الفساد.فى البداية، قال وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، الدكتور ياسر عمر، إن التحول الإلكتروني يعد أحد سبل تحقيق الشفافية، وعدم إهدار الأموال، عن طريق الابتعاد عن التعامل اليدوي سواء فى الجمارك أو الضرائب.وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الدولة تتجه بشكل كبير نحو تطبيق منظومة التحول الإلكتروني، مما يسهل عملية المدفوعات ويصعب التلاعب، مؤكدًا أن الشباك الواحد ينهى الإجراءات الجمركية، ويسهل على المستورد والمصدر، كما أنه يحافظ على أموال المواطن والدولة.وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن مصر بدأت طريق الإصلاح الاقتصادى ومستمرة فيه في المجالات جميعها، مشيرًا إلى أننا نسير على الطريق الصحيح من أجل النهوض بالاقتصاد المصرى الفترة المقبلة.من جانبه، قال النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان: "طالبنا منذ فترة طويلة بتطبيق منظومة التحول الإلكتروني وتفعيل الشباك الواحد، إلا أن تطبيقهما على أرض الواقع يعتبر أمرا صعبا جدا".وأضاف النائب عصام الفقى، فى تصريحات لـ"صدى البلد": "سبق وأكدنا ضرورة تفعيل الشباك الواحد أثناء مناقشة قانون الاستثمار بالبرلمان"، مؤكدا أن الشباك الواحد يطور منظومة الجمارك ويقدم تسهيلات لرجال الأعمال المستوردين والمصدرين.وأوضح أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن كل الدول المتقدمة والدول العربية بدأت الأخذ بالنظام الإلكترونى، متوقعا أن تتخذ مصر خطوات جادة فيه بهدف تفعيله على أرض الواقع خلال الفترة المقبلة.وأشاد النائب حسن السيد، عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان، بما أعلن عنه رئيس مصلحة الجمارك بشأن وجود خطة تطوير شاملة للتحول الإلكتروني وتفعيل الشباك الواحد.وقال حسن السيد، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، إنها خطوة مهمة جدا، لأن الجمارك بها فساد مالى وإدارى، كما ستسهل على المستورد والمصدر، بالإضافة إلى تقليل الاعتماد على العنصر البشرى، مؤكدا أن الاعتماد على التحول الإلكترونى وتفعيل الشباك الواحد سيقلل الوقت ويقضى على الفساد.وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان أن الاعتماد على التحول الإلكترونى وتفعيل الشباك الواحد سيزيد حصيلة الجمارك.وكان كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، قال إن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بتحسين تصنيف مصر فى مجال تيسير حركة التجارة عبر الحدود، مشيرًا إلى أن مصر تأتي في المركز 171 من 190 دولة حول العالم وهو متأخر ولا يتناسب مع وضع مصر ومكانتها التجارية والاقتصادية.وأضاف كمال نجم، في اجتماع لجنة الاستيراد والجمارك بجمعية رجال الأعمال، بحضور أحمد شحاتة، مدير المكتب الفني لمصلحة الجمارك، أن المصلحة تسير وفق خطة تطوير شاملة للتحول الإلكتروني لتفعيل منظومة الشباب الواحد وتقديم الخدمات وتبادل المستندات إلكترونيًا؛ بما يخفض من زمن الإفراج الجمركي، وزيادة إحكام الرقابة، والسيطرة على المنافذ والموانئ والمطارات، وحماية الصناعة الوطنية.وأشار إلى أن المصلحة في سبيلها للربط الإلكتروني مع 23 جهة عرض، منوها بأن تلك الخطوة تساهم فى تسهيل التجارة وتقليل زمن الأفراح، ومن ثم خفض تكاليف الإنتاج وأسعار السلع بالأسواق، وتسهيل حركة التجارة، بما يساهم في تحسن تصنيف مصر دوليًا.