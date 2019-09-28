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أخبار العالم

باكستان تتراجع "جزئيًا" عن الإغلاق الكامل لحدودها مع أفغانستان أثناء الانتخابات

السبت 28/سبتمبر/2019 - 01:52 م
حدود باكستان
حدود باكستان
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أ ش أ
قررت باكستان إبقاء المعابر الحدودية الرئيسية مع أفغانستان مفتوحة، اليوم /السبت/ ، بطلب من (كابول)، وذلك في تراجع جزئي عن قرارها بإغلاق الحدود أثناء الانتخابات الرئاسية الأفغانية لدواعٍ أمنية.

وأصدرت وزارة الخارجية الباكستانية بيانا قالت فيه ، إن ( إسلام آباد ) تلقت طلبا من وزارة الدفاع الأفغانية بشأن فتح المعابر الحدودية خلال الانتخابات الرئاسية المقررة اليوم، وذلك حسب صحيفة "دون" الباكستانية.

وأضاف - البيان - أنه على الرغم من المخاوف الأمنية فإن باكستان ستستمر في دعم ( كابول ) ؛ حيث تقرر فتح المعابر الحدودية الرئيسية لتسهيل حركة المواطنين الأفغان عبر الحدود الباكستانية - الأفغانية.

ووفقا للبيان، وافقت باكستان على الطلب حتى يتمكن المواطنون الأفغان من ممارسة حقهم في التصويت في الانتخابات الرئاسية.

وكانت الحكومة الباكستانية قد أعلنت في وقت سابق أنها ستغلق حدودها الغربية مع أفغانستان اليوم / السبت / وغدا /الأحد/ ؛ لتعزيز الإجراءات الأمنية خلال الانتخابات الرئاسية الأفغانية، على أن يسري القرار على كافة التحركات عبر الحدود باستثناء حالات المرضى الطارئة.

يذكر أن الانتخابات الرئاسية في أفغانستان بدأت صباح اليوم ، بعد بضعة أسابيع من انهيار عملية السلام بين الولايات المتحدة وحركة "طالبان" ، فيما تخيم على عملية التصويت مخاوف من هجمات لمسلحي "طالبان " التي هددت بعرقلة العملية الانتخابية.
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