من بينها تهديد بريطانيا ورفض المعونة.. مواقف لا ينساها العالم للرئيس عبدالناصر

«فقدت الجمهورية العربية المتحدة وفقدت الأمة العربية وفقدت الإنسانية كلها رجلا من أغنى الرجال رجلا من أغلى الرجال وأشجع الرجال وأخلص الرجال هو الرئيس جمال عبد الناصر».. بتلك الكلمات أعلن الرئيس محمد أنور السادات والذي كان يشغل وقتها منصب نائب رئيس الجمهورية، خبر وفاة الرئيس جمال عبدالناصر يوم الإثنين 28 سبتمبر 1970، والذي تمر اليوم الذكرى الـ49 على رحيله.



