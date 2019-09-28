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اقتصاد

النقل الدولي واللوجستيات.. تستضيف رئيس مصر للطيران للشحن الجوي

السبت 28/سبتمبر/2019 - 01:43 م
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
تستضيف شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية بالإسكندرية الأسبوع المقبل كابتن طيار باسم جوهر رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للشحن الجوي، حيث يتسهدف اللقاء بحث سبل التعاون بين الطرفين.


وأشارت الشعبة في بيان للجنتي "البرامج، والشحن الجوي"، إلى أن اللقاء يأتي في إطار حرص الشعبة ولجنتي "البرامج والشحن الجوي"، على دعم الأعضاء من خلال لقاءات نوعية مع مسئولي "الشحن الجوي"، وعرض أبرز المطالب والمشاكل التي يعاني من أعضاء الشعبة.

من ناحيته، قال أحمد عبد الجواد، عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة البرامج، إن اللجنة تسعى عبر الشعبة لدعم الأعضاء بالبرامج التدريبية المختلفة وتوفير كامل التواصل مع الجهات المعنية بالتدريب لتأهيل كوادر الشركات الأعضاء لدعم قطاع النقل بالشعبة.

من ناحية أخرى، قال إيهاب العزب، رئيس لجنة الشحن الجوي، إن اللقاء سيبحث سبل التعاون بين الشركة وبين الشعبة ممثلة في مجلس إدارتها والأعضاء؛ بهدف إزالة المعوقات التي تعوق دعم القطاع والاقتصاد المصري، إضافةً إلى رغبة الشعبة في التواصل ورغبة الشركة في تعزيز سبل التعاون بين كافة شركاء النجاح لدعم مسيرة التنمية.
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