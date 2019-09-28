النقل الدولي واللوجستيات.. تستضيف رئيس مصر للطيران للشحن الجوي

تستضيف شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية بالإسكندرية الأسبوع المقبل كابتن طيار باسم جوهر رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للشحن الجوي، حيث يتسهدف اللقاء بحث سبل التعاون بين الطرفين.









وأشارت الشعبة في بيان للجنتي "البرامج، والشحن الجوي"، إلى أن اللقاء يأتي في إطار حرص الشعبة ولجنتي "البرامج والشحن الجوي"، على دعم الأعضاء من خلال لقاءات نوعية مع مسئولي "الشحن الجوي"، وعرض أبرز المطالب والمشاكل التي يعاني من أعضاء الشعبة.





من ناحيته، قال أحمد عبد الجواد، عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة البرامج، إن اللجنة تسعى عبر الشعبة لدعم الأعضاء بالبرامج التدريبية المختلفة وتوفير كامل التواصل مع الجهات المعنية بالتدريب لتأهيل كوادر الشركات الأعضاء لدعم قطاع النقل بالشعبة.



