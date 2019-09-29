نائب: التحول الإلكتروني وتفعيل الشباك الواحد يقلل من الوقت ويقضى على الفساد

أشاد النائب حسن السيد ، عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان بما اعلن عنه رئيس مصلحة الجمارك بشأن وجود خطة تطوير شاملة للتحول الإلكتروني وتفعيل الشباك الواحد.



وأشار السيد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنها خطوة مهمة جدا ، لأن الجمارك بها فساد مالى وإدارى ، كما انها ستسهل على المستورد والمصدر ، بالإضافة إلى تقليل الإعتماد على العنصر البشرى ، مؤكدا أن الإعتماد على التحول الإلكترونى وتفعيل الشباك الواحد سيقلل من الوقت ويقضى على الفساد.



كما أوضح عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان أن الإعتماد على التحول الإلكترونى وتفعيل الشباك الواحد سيزيد من حصيلة الجمارك.



وكان قد قال كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، إن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بتحسين تصنيف مصر فى مجال تيسير حركة التجارة عبر الحدود، مشيرًا الى أن مصر تأتي فى المركز 171 من 190 دولة حول العالم وهو متأخر ولا يتناسب مع وضع مصر ومكانتها التجارية والاقتصادية.



وأضاف "نجم" خلال اجتماع لجنة الاستيراد والجمارك بجمعية رجال الأعمال، مساء الأربعاء، بحضور احمد شحاتة مدير المكتب الفني لمصلحة الجمارك ، ان المصلحة تسير وفق خطة تطوير شاملة للتحول الالكتروني لتفعيل منظومة الشباب الواحد وتقديم الخدمات وتبادل المستندات الكترونيا بما يخفض من زمن الافراج الجمركي وزيادة احكام الرقابة والسيطرة على المنافذ والموانئ والمطارات وحماية الصناعة الوطنية.



وأشار إلى أن المصلحة في سبيلها للربط الالكتروني مع 23 جهة عرض، مشيرًا الى أن تلك الخطوة ستساهم فى تسهيل التجارة وتقليل زمن الأفراح، وبالتالي خفض تكاليف الإنتاج وأسعار السلع بالاسواق وتسهيل حركة التجارة، بما يساهم في تحسن تصنيف مصر دوليًا.

